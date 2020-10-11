Роль фитнеса в жизни человека

Найти сегодня человека, не знающего Что такое фитнес, даже в том случае, если сам он не ходит в спортивный зал, почти не возможно. Физическая культура людей различных стран в различные века развивалась одновременно с цивилизацией. Интерес к спорту то возрастал, возводясь в культ, то угасал совсем. А если вас интересуют занятия фитнесом, переходите на сайт fk-olimp.ru.

В двадцатом веке данные процессы стали более видны и направления сменяли друг друга более очень быстро. От парадов физкультурников, массовых состязаний, востребованных в первой половине века, человечество пришло к пассивному малоподвижному жизненному образу.

И уже в середине учёные всего мира забили тревогу: здоровье населения земли очень быстро ухудшалось. Это было связано с ухудшением экологии, жизненного качества и продуктов, а еще с недостаточным физическим развитием людей. Много работ было написано в Америке, что и послужило поводом принять ряд мер для популяризации здорового жизненного образа. Так появился современный фитнес. За прошедшие десятилетия, благодаря данным мерам, в Америке в 4 раза возросло кол-во людей, которые посещают фитнес-клубы.

При американском президенте даже создан Совет по фитнесу, куда входят 20 авторитетных профессионалов. Популяризация спортивно-оздоровительных тренировок стала основной задачей совета. Американец Марк Мастров в первой половине 80-ых годов XX века создал систему «24 часа фитнеса». Главной идеей системы была доступность для широких слоёв населения: удобство рабочего режима, фактор цены. Хотя полностью данная система так и не заработала. Но работа Мастрова всё таки смогла влиять на умы американцев, а вслед за ними и людей по всему миру. Сегодня необходимость регулярно заниматься собственным телом – очевидный факт, ставший ежедневной потребностью. Популяризация фитнеса стала причиной тому, что процветающие предприниматели, домашние хозяйки, обыкновенные клерки и яркие модницы занимаются по данной системе.

В конце 80-х годов прошлого столетия фитнес проник в советском союзе, и за незначительный период времени приобрел популярность у нас в государстве. Сегодня постоянно увеличивается число фитнес-клубов, возникают новые фитнес-программы, сочетающие в себе различные детали, заимствованные из самых разнообразных тренировочных устоев. Современный фитнес это не только физические процедуры, сформированые на научных знаниях анатомии, рационального питания и физиологии. Это культура, жизненный образ, формирующий здорового идеально развитого человека. Фитнес — движение вперёд, залог успеха и критерий успешности!