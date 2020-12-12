Приходный кассовый ордер — документ, который предназначен для учета кассовых операций, во время которых выполняется прием средств в кассу предприятия. Бланк этого документа имеет унифицированную форму № КО-1. Квитанция к приходному кассовому ордеру предоставляется лицу, которое привносит оборотные средства в кассу, и обязательно должна быть заверена печатью и подписью директора предприятия, и еще кассиром, который выполняет приход денег. Поэтому если вас интересует онлайн-касса для курьера, переходите на сайт modulkassa.ru.

Бланк КО-1 выписывает бухгалтер предприятия в количестве одного экземпляра. При заполнении бланка нужно брать во внимание, что в строке «Организация» следует указать наименование заведения, и еще ее код ОКПО. Следующую строку заполнять нужно исключительно в случае, когда поступление финансов происходит из подразделения данного предприятия, в другом случае стоит поставить прочерк. В графу «номер документа» необходимо включить порядковый номер, под которым данный приходный кассовый ордер обозначен в кассовой книге, а в графу «дата составления» записать текущее число. В следующих графах — «займ» и «дебет» — следует указать номера счётов и кодов тогда, когда в предприятии принята система кодирования. Графа «сумма» подразумевает ввод суммы финансов, которая приходуется в кассу. В строку «принято» нужно написать ФИО директора предприятия или наименование заведения и ФИО сотрудника, который передал оборотные средства.

В основном, в графе «сумма» требуется показать общее кол-во поступающих финансов прописными большими буквами (копейки показать числами). В графе «в том числе» по необходимости указывается сумма НДС. Строка «приложение» применяется для указания номеров и даты наполнения прилагаемых документов, которые после получения финансов погашаются штампом «получено», и подкрепляются текущей датой. Очень важно, что квитанция приходного кассового ордера должна содержать в себе все сведения, которые содержит и сам ордер. Законодательство России учитывает безналичные платежи между предприятиями и организациями. Указ № 1843-У от 20.06.07 определяет, что предельным размером расчетов между юрлицом и индивидуальным предпринимателем наличными финансовыми средствами считается сумма в 100 тыс. руб. При наличных расчетах с населением одновременно с приходным ордером обязательно применяется и расходный кассовый ордер, который выписывается бухгалтером-кассиром. Помимо того, в каждом предприятии нужно наличие кассовых книг, которые должны быть подписаны главбухом организации или другим лицом по распоряжению директора.