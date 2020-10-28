Преимущество услуги Яндекс Такси



Заказать такси через сервис Яндекс можно онлайн прямо в интернет-браузере на сайте taxi.yandex.ru либо через приложение для смартфонов, устанавливаемое на операционные системы iOS или Android. Машина подбирается, исходя из некоторых критериев, которые устанавливает клиент. В первую очередь заказчик определяет класс машины (всего их пять):

эконом;

комфорт;

комфорт + (плюс);

минивэн;

бизнес.

Те, кто не раз пользовался обычным такси, наверняка знают различия машин. Но 1200-yandextaxi.kg дает также выбрать автомобили, снаряженные детским креслом (одним или двумя) с определенной весовой категорией: для деток с весом 9–18 кг, 15–25 и до 36 кг. Также некоторые машины приспособлены под транспортировку животных, а отдельные водители могут выдать на руки чек-квитанцию по оплате услуги.

Преимущества сервиса «Яндекс Такси»:

в автоматическом режиме подбирается ближайший водитель с наивысшим рейтингом;

минимальное время ожидания такси;

каждый клиент может анонимно поставить оценку работе шофера по пятибалльной системе;

за низкий рейтинг водителя отключают от системы, поэтому они дорожат буквально каждым клиентом;

для минимизации суммы оплаты поездки приложение подберет на выбор самые оптимальные точки ожидания машины;

алгоритмы автоматизированной программы учитывают данные по пробкам, в том числе ожидаемым во время поездки;

заплатить за вызов такси можно наличными, банковской картой и через Apple Pay.

Проверка водителей, документов и текущего состояния машины производится сотрудниками ООО «Яндекс Такси» в удаленном режиме с использованием фото- и видеоконтроля, а также очно. Стоимость услуги рассчитывается автоматически. Теперь Вы знаете, как работает сервис.