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Преимущество услуги Яндекс Такси

Окт 28, 2020НовостиКомментарии к записи Преимущество услуги Яндекс Такси отключены

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Заказать такси через сервис Яндекс можно онлайн прямо в интернет-браузере на сайте taxi.yandex.ru либо через приложение для смартфонов, устанавливаемое на операционные системы iOS или Android. Машина подбирается, исходя из некоторых критериев, которые устанавливает клиент. В первую очередь заказчик определяет класс машины (всего их пять):

эконом;
комфорт;
комфорт + (плюс);
минивэн;
бизнес.
Те, кто не раз пользовался обычным такси, наверняка знают различия машин. Но 1200-yandextaxi.kg дает также выбрать автомобили, снаряженные детским креслом (одним или двумя) с определенной весовой категорией: для деток с весом 9–18 кг, 15–25 и до 36 кг. Также некоторые машины приспособлены под транспортировку животных, а отдельные водители могут выдать на руки чек-квитанцию по оплате услуги.

Преимущества сервиса «Яндекс Такси»:
в автоматическом режиме подбирается ближайший водитель с наивысшим рейтингом;
минимальное время ожидания такси;
каждый клиент может анонимно поставить оценку работе шофера по пятибалльной системе;
за низкий рейтинг водителя отключают от системы, поэтому они дорожат буквально каждым клиентом;
для минимизации суммы оплаты поездки приложение подберет на выбор самые оптимальные точки ожидания машины;
алгоритмы автоматизированной программы учитывают данные по пробкам, в том числе ожидаемым во время поездки;
заплатить за вызов такси можно наличными, банковской картой и через Apple Pay.
Проверка водителей, документов и текущего состояния машины производится сотрудниками ООО «Яндекс Такси» в удаленном режиме с использованием фото- и видеоконтроля, а также очно. Стоимость услуги рассчитывается автоматически. Теперь Вы знаете, как работает сервис.

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