преимущество профнастила

Этот материал был придуман в Англии приблизительно в середине девятнадцатого столетия. Кстати, заказать профнастил можно на сайте http://irontrade.com.ua/profnastil_kharkov.php.

Изобретателем был один из английских инженеров и архитекторов. Идея была проста – получить материал, более-менее отвечающий всем предъявляемым требованиям качеству, да к тому же обладающий относительно низкой ценой. Так и удался профилированный лист. Материал собой представляет листы стали, дополнительно укрепленные жесткими ребрами разной формы. Делается профилированный лист из листов стали толщиной до 1,5 мм, которые после покрываются разными веществами в целях защиты от проявления влаги и остальных плохих факторов.

Такими веществами могут быть:

Цинк

Разные оксидные соединения

Полимерные материалы

Важные достоинства профилированного кровельного листа

Несколько весомых аргументов о металлическом шифере вы сможете найти ниже в описании.

Самым первым преимуществом считается, разумеется, цена. Монтаж кровли из металла из прочих материалов для Вас обойдется намного дороже. Напомним, что мы не сравниваем гибкую черепицу и железную – все же, у них самые разнообразные технические свойства, свойства и задачи, по этому сопоставлять их было бы, как минимум, неверно.

Еще одним хорошим качеством считают возможность выбора желаемого цвета профилированного кровельного листа под дизайн Вашего дома. В любом случае, профилированный лист можно просто покрыть краской необходимой краской.

Третьим преимуществом считают стойкость к влиянию лучей солнца. На юге это очень актуально, так как краска на иных материалах выцветает там довольно часто, благодаря чему приходится их дополнительно красить.

Четвертое преимущество – профилированный лист очень стоек к значительным нагрузкам. Речь идет, в первую очередь, о сильных накоплениях снега и льда. Профнастиловая кровля станет эффективно справляться с аналогичными напастями.

Пятое преимущество – высокие гидрозащитные свойства. Разумеется, во время проектирования и строительстве крыши, лучше все же подумать о создании гидроизоляционной защиты, так как вода – ключевой противник, с которым нужно бороться. Припомнить хотя бы тот момент, что из-за влаги начинают формироваться разные микробы и бактерии. Впрочем с профнастиловой кровлей об этом думать, в общем то, почти что не нужно, ну если только какой-то слабенький слой гидроизоляции из специализированой пленки можно создать;

Шестое преимущество – профилированный лист выпускается разнообразного диаметра, что дает возможность делать его монтаж без нахлестов и с меньшими потерями.

Минусы

Как и каждую вещь в нашем мире, профилированный лист не назовешь оптимальным материалом. Вот ключевые его минусы:

Первый недостаток – внешний материал менее интересен, чем, скажем, у кровельной черепицы из металла.

Недостаток второй – профилированный лист не выделяется высокими свойствами звукоизоляции. Во время дождя он будет сильно шуметь.

3-ий недостаток – монтаж придется делать как минимум вдвоем, так как материал имеет очень приличный вес и большой диаметр, благодаря чему его переноска и установка одному человеку представляется нам проблемной задачей.

Ключевые моменты выбора профилированного кровельного листа

При подборе этого материала следует предусмотреть, что его область использования не исчерпывается строительством крыш. Его применяют также для возведения ограждений и оград, для отделки стен (нечасто, но применяют), а также в прочих областях. По этому при подборе необходимо взглянуть на маркировку, которая указана упаковке, ведь стенной профнастил обладает несколько прочими качествами.

Второй момент – толщина цинка или полимерного материала, нанесённого на лист стали. Чем она выше, тем лучше, однако не забывайте, что стоимость листов с толстым слоем материалов для защиты будет выше.

Об иных особенностях выбора вы можете выяснить из подобающей публикации этого раздела.

Специфики монтажа

Первое – правильно рассчитайте нужное кол-во листов. Расчет необходимо делать исходя из следующих показателей: площадь дома, угол кровельного ската, конструкция обрешетки, кол-во материалов с учетом потенциального нахлеста и так дальше.

Второе – в первую очередь подготовьте конструкцию обрешетки. Внимание, каркасная рама для гибкой черепицы и кровли из профнастила выполняется по-разному, в первую очередь познакомьтесь с советами, указанными на нашем сайте по данному поводу.

Третье – стоит подумать про безопасность. Листы листов имеют острые края, по этому работать с ними необходимо лишь в перчатках. Монтаж необходимо производить как минимум двум людям (идеально, если их будет троя). Человек, конкретно занимающийся креплением материала, обязан иметь мягкую обувь. Это нужно для того, чтобы не повредить полимерное или цинкованное покрытие листов.

Еще раз напомним, что любая информация, представленная в этой вводной публикации, считается обобщающей. Детальная информация о монтаже обрешетки, про выбор проф листов, о подборе расходников находится на соответствующих страничках этого сайта.