Преимущество качественного текстиля

Текстильный рынок РФ предлагает большой ассортимент материалов нашего и иностранного производства. Многообразие наименований и цветов просто зашкаливает. Кстати, заказать текстиль можно на сайте hloia.ru. Сложно определиться не то, что аматору, но и опытному портному.

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На что рекомендовано смотреть первым делом?

Ясно многих заманивают оригинальные расцветки и яркие сочетания цветов. Однако первым делом необходимо смотреть не на оформление материала, а его состав. Важно доминирование настоящего волокна. Допускается добавление синтетики для улучшение характеристик прочности, но в минимальном количестве (10-15%).

Настоящий текстиль сильно мнется. Особенно льняное полотно. По этому признаку его можно определить первым делом. Чтобы удалить аналогичный минус к хлопку добавляют полиамидную нить. Подобный состав особо удачен для пошива рубашек, одежды в деловом стиле. Можно иметь более красивый вид, из-за того что вещи будут менее мяться.

Ткани из льна сложно поддаются глажке. Рекомендовано их утюжить чуть-чуть не досушенными. Более того, природные материалы могут сесть после первой стирки. Это необходимо учитывать перед кроем одежды. Лучше полотно выстирать, высушить и прогладить. После приступить к раскрою. Но не взирая на минусы, настоящий текстиль имеет ряд значительных положительных качеств, в результате которых он будет регулярно популярным:

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям;

исключение риска возникновения аллергии;

соответствие нормативам безопасности в экологическом плане;

приятные тактильные чувства;

хорошая проницаемость воздуха;

стойкость к высоким режимам температур.

Настоящую материю можно стирать в кипятке и утюжить при самой большой температуре, что особо значительно, если имеется потребность в стерилизации одежды и обработки от паразитов. Настоящие ткани «дышащие». Они отлично дышат, впитуют пот, что убирает риск образования опрелостей.

Для летней одежды преимущественно подбирают: ситец, хлопковый шелк, бязь, лен, джинс, бамбук, шелк. Последний намного дорогой и считается показателем благосостояния. Необычная материя, сделанная из волокна кокона тутового шелкопряда, имеет привлекательный блеск, хорошая на ощупь, легкая, воздушная. Из шелка шьют нижнее белье, пеньюары, платья вечерние, сарафаны, шарфы, платки.

Для носки каждый день более подходит одежда из хлопчатобумажных тканей. Из трикотажа шьют футболки, платья, водолазки, нижнее белье, носки. Материал имеет хорошую растяжимость и мягкость за счёт особенного переплетения нитей. Трикотаж хорошего качества отлично держит форму. Чем плотнее полотно, тем оно функциональнее.

Одежду для зимы шьют из шерсти. Этот тип ткани обладает хорошими свойствами теплоизоляции. Но как правило, во многих случаях шерсть не хорошая на ощупь. Делается полотно в основном из шерсти овец. Более хорошая на ощупь ангора (из шерсти зайца). Сегодня такой текстиль представлен в ассортименте. Для пошива тёплой одежды стоит предпочтение лучше отдавать джерси, букле, шотландке, габардину, велюру, байке, репсу, твиду, драпу, кашемиру.