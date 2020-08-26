Печати этикеток с ламинацией

Просматривая полки магазинов или совершая покупки в сети интернет, мы увидели, что упаковка товара перестала быть однообразной по стилевому решению, оригинальная упаковка и красивая печать — главный способ привлечь интерес потребителей. Развитие спецтехнологий упаковки и печати дает возможность изготовителям продукции понемногу смотреть на инновационные методы печати для увеличения ценности бренда. В результате многие принтеры, применяющие классический процесс печати, который основан на технологии струйной печати, начали использоваться для упаковки продуктов и печати. А сели вас интересует печать этикеток с ламинацией, переходите на сайт flex-print.ru/pechat-etiketok-s-laminatsiey/

Согласуйте краткую версию упаковки и версию для печати

С появлением белых чернил, серебристых металлических чернил и специализированных печатных материалов печать на упаковке открыла двери для широкоформатной струйной печати. Тогда как в упаковке и печати также доминирует аналоговая печать, все больше и больше полиграфических компаний ищут недорогие и эффектные модели печати, которые классически применяются для печати, чтобы заменить много заданий. На данный момент многие упаковочные и полиграфические компании стали применять широкоформатную цифровую коррекцию дизайна упаковки струйных принтеров и напечатали маленькие объемы заданий, чтобы подходить короткой версии упаковки и печати. Сегодня технология цифровой печати получила большое признание в печатной сфере этикеток, технология широкой струйной печати также понемногу распространяется в области упаковки.

Сегодня определенные компании, занимающиеся печатью упаковки, увидели плюсы струйной технологии в упаковке, потому как они могут быстро и экономично печатать и печатать пробные отпечатки и модели при помощи цифровой печати. Технология цифровой упаковки помогает розничным торговцам продавать прогнозы на региональных рынках, производя маленькие партии упаковки, перед тем как рассматривать возможность применения классических процессов печати для печати высоких объемов упаковки. Понятно, что классический способ печати в данной короткой производственной версии очень дорог. Процесс струйной печати — это простой, короткий цикл производства, вы можете всегда добавить и поменять информацию о печати. При этом о сроках доставки можно не бояться.