Отделка балкона или лоджии

Чаще всего к площади, занимаемой балконом или лоджией, относятся легкомысленно, заваливая разным «ценным» хламом, опутывая паутиной бельевых веревок. Но, если посмотреть на это с рациональной точки зрения, то становится ясно, что даже самый маленький балкон можно превратить в очень полезные и ценные метры.

Внешняя отделка

Преобразование балкона необходимо начать с внешней отделки. Так как это выступающая часть дома, подверженная постоянному воздействию природных явлений: жары, осадков, ветра – надо подобрать соответствующий материал.

Одним из особо прочных материалов является профнастил, который с легкостью выдерживает любые механические воздействия. Балкон под ключ — очень популярная услуга сейчас, для такого вида отделки.

Облицовочным материалом может служить и керамогранит или каменная крошка, которые придадут балкону еще и эстетичный вид.

Неплохо смотрится и балкон с отделкой из винилового сайдинга, имитирующего камень или кирпичную кладку.

Высокопрочным отделочным материалом является керамическая морозоустойчивая плитка или декоративный камень.

Обустройство лоджии возможно сразу начинать с остекления.

Остекление

Для остекления можно выбрать любой понравившийся или доступный по финансовым возможностям способ. Приступая к остеклению балкона или лоджии, следует также учитывать, как планируете в дальнейшем эксплуатировать данную площадь. Если балкон будет использован только для хозяйственных нужд, то достаточно холодного остекления. Если же это будет дополнительная жилплощадь, то целесообразно остановить выбор на теплом варианте.

Конструкции и холодного, и теплого остекления изготавливаются из разного материала: ПВХ профиля, алюминия, дерева или комбинированные.

Металлопластиковое остекление – самый доступный и распространенный вариант. Это достаточно прочный, герметичный, звукопоглощающий и теплосберегающий материал.

Алюминиевый профиль прочный, легкий, но менее теплоизоляционный по сравнению с пластиковым. Чаще используется для холодного остекления и для выносных балконов.

Дерево – это экологичный материал, но довольно дорогой и менее прочный, требующий постоянного ухода.

При отделке балконов и лоджий чаще всего используется традиционный или рамный способ остекления: рамы со стеклопакетом занимают только верхнюю часть.

Также можно использовать безрамное остекление, когда створки не обрамляются профилем. Балконы с таким остеклением очень светлые и воздушные, но у них низкая теплоизоляция и шумоизоляция.

Очень эффектным является панорамное или французское остекление. Стекло от пола до потолка решает проблему освещенности, а отсутствие громоздкой панели увеличивает пространство.

Решить проблему с расширением площади балкона можно при помощи остекления с выносом.

Утепление

Если балкон или лоджия трансформируются в дополнительное жилое помещение, то необходимо уделить особое внимание утеплению. На лоджии идеальным вариантом могут быть полы с подогревом, на балконе во избежание лишней нагрузки на опоры можно поставить дополнительную батарею. Желательно, конечно, утеплить стены и потолок, тогда температура квартиры и балкона не будет разительно отличаться.