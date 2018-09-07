Одна из форм удобрений для подкормки растений – гранулы. Становление больших плотных частиц из сыпучих не просто так. В подобном виде обеспечивается большой процент усвоения и пролонгированное действие полезных веществ. Если вас интересуют органические удобрения длительного действия переходите на сайт https://growpro.com.ua/.

Общие сведения

Гранулированные удобрения – это любые подкормки для растений в виде шариков, палочек или комочков. Размер частиц может меняться от 1,5 до 5 мм. Сырьем для производства могут работать минеральные или удобрения из органики, и еще их конфигурации.

После внесения в грунт, в середину гранулы попадает вода и потихоньку освобождает вещества в почву. Скорость растворения зависит от температуры и влаге. Чем теплее земля, и чем больше она насыщена водой, тем быстрее удобрения проникают в грунт и могут достигать корней растения.

Гранулы могут иметь самую разнообразную форму, размер и оттенок, но определяющее значение в этом случае имеет лишь то, что удобрения заключены в плотную частичку.

Плюсы и минусы

Одни и те же удобрения в гранулах и порошке или жидкости работают и тратятся по-разному. Первые владеют усовершенствованными агротехническими качествами, берегут качество при хранении и не слеживаются.

Плюсы гранулированных удобрений:

Из-за меньшего контакта с веществами почвы они очень медленно, чем порошки переходят в недоступное для растений состояние, а это означает, корнями впитывается приличное количество;

Требуется вносить маленький объем удобрений (к примеру, расход суперфосфата в гранулах вдвое меньше, чем в порошке);

Питают почву одинаково;

Не разносятся ветром, вследствие этого не проникают в дыхательные пути человека и в полном объеме могут достигать корней растений;

Гранулы не вымываются из почвы водой;

Для их внесения используют механизированные способы, что важно при подкормке площадей большого размера, при этом удобрения делятся одинаково и практично тратятся.

Основное положительное качество удобрений в гранулах – долгое действие. За счёт внесения подкормки в такой форме, растения получают полезные вещества на протяжении длительного срока, пока комки не растворятся полноценно.

При внесении порошков корни впитуют сразу высокую концентрацию веществ, гранулы же отдают собственную пользу маленькими дозами. Это дает возможность не напакостить растениям и проводить процедуру подкормки реже.

Недостаток таких удобрений в намного сложном и длительном процессе изготовления, поэтому выше их цена.

Производственная технология

Для грануляции удобрений применяют несколько способов, самые популярные из них:

Мокрый. Порошковым веществам придают форму под воздействием воды или пара, после подвергают сушке. Именно так получают комплексные удобрения. Частицы приобретают сферообразную форму. В каждой грануле смесь из всех элементов в одинаковом соответствии.

Компактирование. Элементы удобрения тщательно перемешивают в необходимом соответствии. После подвергают давлению. Гранулирование происходит под прессом, без применения влаги. На последней стадии, полученные комки, полируют и просеивают от пыли. Частицы могут несущественно отличаться по размерам и иметь самую разнообразную форму.

Для садовода или огородника важнее не сам процесс изготовления, а его затратность. Удобрения, полученные способом мокрой грануляции, стоят намного дороже, чем компактированием.

Виды удобрений

Все удобрения делятся на органические, минеральные и органоминеральные. Все 3 вида можно выбрать в гранулах.

Первые собой представляют органические соединения. Сюда можно отнести: навоз, компост, торф, хозяйственные отходы, зеленые удобрения.

Вторые имеют неорганическую природу. В их составе металлы и их соединения. Очень большой популярностью пользуются азотные, фосфорные и калийные.

Органоминеральные – это комплексные удобрения, которые состоят из неорганических и органических элементов.