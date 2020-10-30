Мезотерапия и пилинг для молодой кожи

Многих клиенток нашего салона красоты интересует вопрос, рекомендован ли пилинг для молодой кожи, либо же это процедура для тех, кто постарше.

Прежде всего, стоит отметить, что пилинг — это косметическая процедура, которая способствует обновлению клеток сосочкового слоя дермы. Отмерший слой кожных клеток отшелушивается, и кожа приобретает более молодой и здоровый вид. Пилинг для молодой кожи может быть полезен и даже нужен, тем более, если кожа чрезмерно жирная и нуждается в специальном уходе. А если хотите узнать более подробно о медцентре, переходите на сайт medilux.by.

Что касается степени проникновения и глубины, то пилинг делится на глубокий, срединный и поверхностный.

Последний считается самым лучшим пилингом для молодой кожи. Он может проводиться фактически не зависимо от времени года совсем девушкам в молодом возрасте.

Уход за кожей лица в молодом возрасте можно выполнять и дома, и в салоне красоты. При помощи скрабов и гоммажей можно проводить еженедельную чистку кожи лица и давать коже свежий и аккуратный вид.

Но не забывайте, что хороший, качественный пилинг, который устранит небольшие дефекты и морщинки, возможен исключительно в салоне с грамотными специалистами.

Иным вариантом сделать лучше внешний вид считается такая востребованная сейчас услуга, как мезотерапия. Мезотерапия кожи — это инъекции в слои дермы или мезодермы специализированных химических составов. Показания к проведению мезотерапии многообразны: это и перемены связанные с возрастом, и рубцы, и угревая сыпь, и ее следы, и морщинки, и общий нездоровый вид кожи. Маленькими иглами на глубину до 3 мм вводится препарат, насыщающий кожу кислородом, активизирующий процессы регенерации и омоложения.

Препараты или, как называют их еще по другому, коктейли для мезотерапии содержат, кроме активных элементов, еще и витамины с целью улучшения общего состояния кожи.

После мезотерапии лица отмечается уменьшение или пропадание морщин, рубцов от угревой болезни, кожа подтягивается, насыщается кислородом и приобретает красивый, природный цвет. Вы будете смотреться отдохнувшей, бодрой, помолодевшей, словно провели неделю на отдыхе, а не несколько часов в салоне.

Тем не менее, за несколько часов вы пройдёте всего один сеанс. Мезотерапия кожи проходит курсами, любой из них в себя включает от 4 до 10 сеансов. Все может зависеть от состояния вашей кожи и серьезности трудностей с ней. Но тем не менее, между сеансами мезотерапии следует делать паузы от нескольких суток до 14 дней.

Хороший выбор салона красоты и специалиста гарантирует вам продолжительный эффект и идеальное состояние вашей кожи на длительные месяцы!