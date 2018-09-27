Кто такой Вячеслав Моше Кантор

Вячеслав Владимирович Кантор (Вячеслав Моше Кантор) – российский предприниматель, глава агрохимического холдинга «Акрон», меценат. Прочитать про Вячеслава Моше Кантор, значимые проекты можно на сайте ustav.net. Занимается масштабной общественной работой на международном уровне; сторонник толерантности и терпимости в сегодняшнем мире, противодействует таким агрессивным идеологическим течениям, как неонацизм, экстремизм и антисемитизм. Учавствует в разрешении проблем ядерной безопасности, работает над выработкой решений по уменьшению напряженности между ядерными державами и уменьшению ядерной угрозы.

Вячеслав Моше Кантор занимает одновременно несколько основных постов в больших общественных организациях в странах Европы и мире. Возглавляет Европейский иудейский конгресс, Европейский совет по толерантности и примирению, Мировой Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы. считается главой Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского иудейского фонда. Более того, Моше Кантор — глава политического совета Всемирного иудейского конгресса. По данным журнала Forbes, в 2015 году состояние Кантора исчислялось 2,4 миллиардов долларов США, что ставит его на 41-е рейтинговое место самых богатых предпринимателей России и на 810-е место в мировом рейтинге Forbes.

Факты биографии

Вячеслав Кантор (род. 8 сентября 1953 года) уроженец Москвы, СССР. Во второй половине 70-ых годов двадцатого века окончил Столичный авиационный ВУЗ (МАИ) им. Орджоникидзе. После получения диплома пару лет посвятил научной работе, также в НПО «Спектр» при авиационном институте. Кандидат технических наук, профессия — автоматическое управление космическими летательными аппаратами.

Во второй половине 80-ых годов XX века Кантор становится руководителем российско-американского предприятия «Интелмас» («Интеллектуальные материалы и системы»), что стало его первым опытом в области бизнеса. Под управлением Вячеслава Кантора компания занималась в числе прочего установкой и отладкой первых компьютерных сетей в РФ. Среди заказчиков предприятия — подразделения российской Академии наук.

В конце прошлого века компания, которую возглавлял Вячеслава Кантора, заключает договор на глубокую экологическую экспертизу химического госпредприятия «Азот» в Великом Новгороде. В феврале 1993 года в границах программы приватизации, под которую проникает госпредприятие, Вячеслав Кантор на чековом аукционе приобретает пакет акций «Азота» («Акрон») в размере 31,36%.

«Акрон» под управлением Кантора превратился из убыточного предприятия в один из самых крупных и ведущих российских холдингов в отрасли агрохимии. Сегодня предприятия холдинга делают больше сорока видов химической продукции. Объём годового производства составляет более 4,1 млн тонн.