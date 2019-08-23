как правильно выбрать зубной имплант

Какие импланты лучше для зубов? Наверное не все думали над этим вопросом. Кстати, заказать имплант можно по ссылке там.

А ведь на сегодняшний день есть много разных дентальных имплантатов, а имплантация зубов стала традиционным делом, ведь каждый хочет иметь прекрасную и здоровую улыбку. Она позволяет заменить как один зуб, так и одновременно несколько.

Проблема заключается в том, чтобы определиться, какие импланты лучше, так как их изготовителей становится все больше, а выбор протезов все шире. Таким образом, чтобы не затеряться в потоке предложений, лучше подойти к выбору, владея информацией и зная некоторые нюансы установки искусственных зубов.

ЧТО Представляет собой ИМПЛАНТ?

На данный момент поправить художественные недостатки помогают импланты. Они предназначаются для груди, ягодиц, конечностей и т. д. Но еще существует отдельный их вид, которые применяют для корректировки улыбки.

Имплант – это зуб искусственного происхождения, который ставится на месте отсутствующего. Он состоит из трех частей:

крепкого титанового корня, который вживляется в челюстную кость (данный металл довольно хорошо приживается в костной ткани, по этому повсеместно используется в протезировании);

абатмента – специализированной детали, необходимой для соединения между собой имплантата (корня) и коронки;

конкретно коронки – заметной части зубного протеза.

Ненастоящий корень закручивается в костную ткань один раз и насовсем, а абатмент и коронку при необходимости разрешается менять.

Первый раз такой зуб был имплантирован 50 лет тому назад в Швеции под управлением профессора Ингвара Бранемарка, но крупная востребовательность к данному методу протезирования пришла лишь в 80-х годах.

Теперь стоматология без имплантации зубов просто невозможна, так как процедура, при всей ее трудности, имеет бесспорные плюсы:

высокий служебный срок нового зуба;

высокая прочность и конструкционная надежность;

отсутствие влияния на соседние зубы;

идентичность с удалёнными зубами и соответствие всем необходимым потребностям для настоящего функционирования (речь, жевание);

предотвращение процесса уменьшения костной ткани челюсти и сопутствующих деформирований овала лица.

К недостаткам установки имплантов относят их очень большую цену, но аналогичные расходы полностью себя оправдуют, так как такие зубы служат до самой смерти, не просят лечения и смотрятся красиво и естественно.

КАК УСТАНАВЛИВАЮТ Ненастоящий ЗУБ?

Многих пациентов пугает потенциальная болезненность процедуры вживления чуждого тела в кость, но в действительности бояться не стоит. А дело все в том, что в этом виде ткани отсутствуют нервные рецепторы, другими словами кости болеть не могут.

Любые малоприятные и непривычные чувства локализуются в десне, так как для оголения кости нужно надрезать покрывающие ее мягкие ткани. Но аналогичные действия, естественно, проводятся исключительно под анестезией.

Некоторые клиники в вариантах особого волнения или панического страха у клиента практикуют общий наркоз. Это гарантирует спокойствие как пациенту, так и хирургу, который сможет спокойно проводить операцию.

Весь установочный процесс штифта занимает около 1 часа и включает такие шаги:

Разрез десны.

Формирование отверстия в кости при помощи специализированного сверла, по размеру и форме полностью соответствующего избранному искусственному корню.

Вкручивание титанового винта и закрытие его временной заглушкой взамен абатмента.

Наложение швов на десну.

Через 1 – 3 недели мягки ткани заживают, и доктор снимает швы. В течение нескольких дальнейших месяцев новый корень приживается.

После окончания этого этапа десна опять режется, мастер снимает заглушку и устанавливает формирователь – особый элемент, который предназначен для придания десне нужной формы.

Формирователь максимально повторяет черты и размеры будущей коронки. Его носить необходимо примерно 1 – 2 недель. Потом предстоит проделать слепок и сделать саму коронку. Ее и абатмент прикрепляют на штифте – и зуб готов.