Как подобрать духи для мужчины, и не облажаться

Большинство мужчин слабо пользуются туалетной водой, одеколонами или дезодорантами. Дело не в мужской лени или нежелании приобретать ароматическое «прикрытие». В отличии от подобной мужской косметики, к примеру, как крем для бритья или лосьон после бритья, парфюмы не входят в число обязательных средств применения.

А напрасно, необходимо это менять.

Какова причина отсутствия любви у мужчин к качественным ароматам тяжело объяснить. Частично это вызвано мужской брутальностью. Есть мнение, что «реальные мужики» применяют мужские Дольче Габбана Зе Ван и хватит, ведь не бабы, чтобы лакомиться парфюмами. Может быть, эти ароматы и валят с ног женское население, наверняка, собственной «суровостью». Как подобрать мужской парфюм, чтобы представительницы слабого пола оборачивались Вам вслед, а может, и шли следом?

Виды парфюмов

Духи – дорогостоящий концентрированный и стойкий парфюм, концентрация масел на эфирной основе в них от 15-30%, а на упаковке значится: «Parfum» или «Extrait». Мужских духов, как правило, не бывает. Это вызвано тем, что духи для сильного пола излишне концентрированы и обладают чрезмерно сильным ароматом, также сильная половина предпочитает приобретать большие флаконы, в кои разливать духи было бы не очень этично. Духи хранят аромат от 6 до 12 часов, а на ткани будет намного больше 30 часов.

Парфюмированная вода («Eau de Parfum») обладает концентрацией 10-20% и хранит устойчивость около 4 часов.

Туалетная вода («Eau de toilette») обладает концентрацией от 4 до 10% масел на эфирной основе. Термин «туалетная вода» появился на острове Святой Елены благодаря Наполеону I Бонапарту. Когда у императора окончился одеколон, он создал собственный рецепт аромата с применением бергамота и именовал его туалетной водой («Eau de toilette»).

Одеколон («Eau de cologne») содержание концентрата до 3%. Наименование пошло от итальянского парфюмера Йоганна Мария Фарина, он в 1709 году основывает в Кёльне мануфактуру и называет духи в честь города: «Eau de cologne», что означает если перевести «Кёльнская вода».

В американском парфюме слово «Cologne» в большинстве случаев отвечает французской туалетной воде с концентрацией 10-20%.

Парфюмированный дезодорант («Deo parfum») – имеет около 3-5% масел и 2% воды. В большинстве случаев входит в серию парфюмерии и увеличивает запах, а порой применяется взамен туалетной воды.

Средство после бритья («After shave») – имеет около 2% масел и применяется после бритья, в его состав входят разные лечебно-профилактические элементы.

Парфюмированная дымка для тела («Body mist/voile (brume) parfumee pour le corps») – усредненное между традиционной парфюмерией и парфюмированными средствами для тела.