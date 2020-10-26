Функциональность каталогизатора фильмов

На данный момент люди в наше время закачивают на собственный личный компьютер немалое число информации принося на DVD, CD — дисках, из глобальной сети либо флешках. Часто данной информацией считается фильмы. Мы их отдаем, сортируем, пересматриваем, тратим много времени на это. И так понемногу забивается наш ПК. Намереваетесь привести это все в порядок, впрочем на это все мало время. А если вас интересуют новые фильмы, переходите на сайт filmy-2021.ru

Хотелось рассказать о новой программе для вашего личного компьютера, который поможет, привести все в порядок и потратить меньше время. Каталогизатор фильмов (All My Movies)- для получения информации о кино из интернет баз

Интерфейс утилита довольно удобный и легок в использовании. Возможно замены скинов ( стилей, тем ). Ставьте интерфейс программы как вам удобно и примените.

Следует отметить, что для тех, у кого огромная коллекция кино, в каталогизатор фильмов (All My Movies) встроена опция группировки и сортировки фильмов в каталоги. Программа сможет достаточно стремительно упорядочить своё собрание фильмов по данным категориям как режиссер, артист, год, жанр и др..

Вам надоели давние шаблоны? Сделайте собственный шаблон, пользуясь редактором шаблонов. Это предоставляет шанс создать собственный оригинальный шаблон.

Также нужно выделить теперешнюю охранную систему, восстановления и мониторинга за фильмами. Система наблюдения не даст вам забыть, кому и когда вы дали кино. Метод безопасности оберегает базу шифром, и оберегает от не желательных изменений при сетевом режиме. Система восстановления делает многоступенчатое резервное копирование. Все данные плюсы, дают возможность достоверно и уверенно применять программу. Такой софт даст возможность найти всю информацию о кино просто и очень быстро. Поиск фильма можно осуществить по этим критериям как: жанр, режиссёр фильма, дата выпуска, название кинофильма, актёр. Кроме этого утилит сможет оберегать информацию и делать каталоги о телевизионных сериалах, актёрах, сценаристах, режиссёрах. Что предоставляет шанс вам внимательно наблюдает за карьерой ваших кумиров.

Хотите усвоить лучшие моменты из кино, воспользуйтесь программой. Программа предоставляет шанс делать скриншоты прямо из фильма и хранить их в каталоги. Это предоставляет шанс вам точно разобрать видеофильм по косточкам.

Этот утилит предоставляет шанс любителю всего изысканного кино разобраться в собственной коллекции фильмов, создать каталог фильмов, создатьперсональный каталог книг из фильмов, следить за миром кинематографа, а среднему любителю поможет посмотреть на мир кино с другой стороны. Следователь скачать каталогизатор фильмов необходимо.