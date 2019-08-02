Что представляют собой топливные карты

Фактически каждый второй житель нашего государства считается владельцем машины, и наверное практически у каждого есть ни одна карта на топливо. Это не является секретом, что если есть наличие этой карты ее хозяин приобретает поощрительные бонусы при использовании услугами конкретной АЗС.

Обладает ли этот продукт какими-либо деталями? Как получить карту на топливо, и выгоднее ли ею пользоваться?

Карта на топливо – это образец кредитной карте перейти. Отличие ее от аналога состоит в том, что воспользоваться ею можно исключительно на конкретной автозаправки. Возможности этого продукта лимитированны, и зависят от предложений и возможностей ее производителя.

Привлечение, удержание и одобрение клиентов, конкуренция, а еще автоматизация оплаты счётов, и бесперебойная работа над качеством обслуживания – все это послужило предпосылками к разработке и внедрению карт на топливо.



Этот продукт получил собственное признание у владельцев машины. И это понятно, ведь с его возникновением у клиента АЗС не только экономится время и финансовые средства, но и больше нет надобности стоять в очередях и разговаривать со служащими станции.

Более того, клиентами АЗС могут быть как физические, так и юрлица и для любого из них есть собственный вид карты на топливо.

Как отличаются карты на топливо для физических и юрлиц

Карты на топливо для юрлиц выгодны не только хозяевам АЗС, но и самим фирмам. Карьерный транспорт применяет большое количество горючего, благодаря этому бывает сложновато проследить все действия водителя по приобретению и расходу топлива. При имеющейся карте на топливо, руководитель компании может персонально отслеживать все данные о количестве, виде, времени заправки, и стоимости приобретаемого ГРМ. Также, он может без посторонней помощи установить лимит на расходование горючего.



Для хозяев АЗС выгодно заключать договора с фирмами, и предоставлять им конкретные бонусы, потому как мы говорим не только о спросе и расширении его автозаправки, но и возможности получения очень большого дохода.

Согласно заключенному договору, предприятию могут быть предложены разные варианты топлива, в зависимости от потребностей предприятия, по низкой стоимости. А организация со своей стороны обязуется покупать ГРМ собственно на этой станции. Более того, в договоре находятся и дополнительные пункты. К примеру, по количеству приобретаемого нефтепродукта и другое. Как всем известно, в зависимости от отдаленности от центра, стоимость на бензин может резко возрасти, благодаря этому если предприятие работает за границами области, то ему выгодно оформить карту на топливо.