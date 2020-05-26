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Благотворительный фонд

Май 26, 2020НовостиКомментарии к записи Благотворительный фонд отключены

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Когда человек слышит словосочетание «благотворительный фонд», то ему сразу представляется компания, организующая сбор средств для детей-сирот или тяжелобольных людей. Но в помощи нуждаются не только они. На просторах Интернета есть много ресурсов, работа которых направлена на оказание помощи нуждающимся людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наш Благотворительный фонд не специализируется на одном узком направлении, мы стремимся помогать всем, кто по каким-то причинам не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно.

Помощь на сайте https://tnfond.ru/all-projects не только материальная, но также и психологическая, и духовная. Мы стараемся поддержать человека добрым словом, лекарствами, принадлежностями первой необходимости, а также продуктами питания, школьными принадлежностями и товарами бытовой химией.

Если вы хотите принять участие в работе нашего Благотворительного фонда, то свяжитесь с нами по указанному на сайте номеру телефона или оставьте заявку.

Ключевыми задачами являются:
1. Оказывать в процессе лечения посильную помощь людям, которые потеряли трудоспособность в ходе выполнения служебного или гражданского долга, получивших увечья на производстве, в результате дорожно-транспортных происшествий и по причине профессиональных заболеваний.
2. Оказывать консультационную и психологическую поддержку для выбора и освоения новой профессии.
3. Налаживать поставку технических средств и обучение людей новым трудовым навыкам, частично финансировать процесс приобретения вспомогательных средств, способствующих к возвращению в активную жизнь.
4. Содействовать региональным службам социальной помощи в организации рабочих мест для лиц, имеющих ограниченные возможности по трудоустройству.
5. Способствовать развитию производств, выпускающих технические устройства, расширяющих возможности людей, получивших ранения и травмы.
6. Создавать новые рабочие места для выпуска высокотехнологичной продукции с учетом возможностей лиц, имеющих ограниченные возможности для трудовой деятельности из-за физических недостатков.

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