Английские анекдоты и смешные истории. Марк Дубровин

Как всем известно, британский юмор сильно выделяется от русского, иногда он нам не то, что непонятен, а кажется глупостью. Это очень плохо, если бы планируете ехать в Англию. Потому что там придется общаться с здешним населением, также и партнерами, однако перед деловыми переговорами нужно будет немного разрядить обстановку. Наиболее целесообразно сделать это при помощи смешных рассказов, как минимум, так принято на Туманном Альбионе.

Чтобы быть готовым к шуткам британцев, прочтите наше издание, в которое помещены интересные и захватывающие истории. Конечно, есть и анекдоты, причем они все переведены на русский язык. Данная методика даст хороший результат, ведь читатель не только научится понимать британский юмор и анекдоты, но и узнает о новых словосочетаниях, которых, как вы знаете, много. Да и для своего развития почитать книгу будет интересно. Материал подойдет для представителей всех категорий возрастов.

Представленный материал поможет вам определить свой уровень владения английским языком. Анекдоты ведь написаны в той манере, в которой общаются жители Англии. Возможно, некоторые анекдоты покажутся вам настолько забавными, что будучи в Англии, вы сможете развеселить собственного партнера. Это самый прекрасый способ для налаживания партнерства. Также изложенные истории пригодятся в собственной жизни, их можно рассказывать собственным знакомым и друзьям, в данном случае веселое проведение времени гарантировано.

В хотя, сегодня, очень распространенным стало изучать британский по скайпу с носителями, что еще и очень удобно — обучение дома, в привычной спокойно обстановке. Книги все равно остаются самым распространенным вариантом изучения зарубежных языков.

Слово «анекдот» греческого происхождения и первый раз встречается у византийского историка Прокопия Кесарийского в книге с названием «Тайная история». Эта книжка, написанная в 550 году, содержало скандальную хронику императорского двора. Если перевести с греческого «анекдот» значит неопубликованное, то, что не должно получить огласку.