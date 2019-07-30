Все что надо знать о рыболовной прикормке для рыбалки

Ловцы нехищных рыб найдут в магазинах для рыбной ловли большое количество готовых прикормочных смесей, на которые можно ловить фактически любую рыбу. И все же практически многие рыбаки, как и прежде, прибегают к своими силами изготовленным базовым прикормкам.

Раньше я с полным убеждением применял только своими силами приготовленную прикормку. Превосходство своими силами выполненного прикормочной смеси понятно.



В окончательном счёте, точно представляешь, какие составляющие находятся в смеси, и как она поведет себя под водой. Более того, «домашнюю смесь» можно сделать с несущественными затратами и по собственному предпочтению. Кто не желает использовать исключительно готовую прикормку и желает сам познать радости, а еще муки своего приготовления приманки, тому я тут, в первую очередь, советую: применяйте качественные виды муки, так как качество — это основное.

На прикормку из свежей муки рыба ловится значительно лучше, чем на прикормку из такой муки, которая, может быть, десятками лет влачила собственное существование в каком-нибудь кормовом элеваторе.

Одинаково со традиционными добавками есть еще целых ряд других видов прикормочной муки, которые можно добавлять в прикормку своего приготовления. Но описание всех наличествующих видов муки вышло бы за рамки этой статьи.



Для ловли карпов увлекательна, в первую очередь, рыбная мука. Это необычайно питательная мука оказывает на массивных карпов, безусловно, волшебное действие и гарантирует в прикормочной смеси более быстрый контакт с большими рыбами. Но нужно иметь в виду, крепкий аромат этой муки перебьет все остальные запахи в прикормке. Благодаря этому довольно от 10 до 20%, чтобы любую прикормку для карпов сделать а именно интересной.

В противоположность этому ваш корм в зимнее время года вы должны делать особенно калорийным, чтобы не перенасытить и без этого не жаждущих питаться рыб. При доле 10% смеси и темная ореховая мука или кокосовая мука более желательны. Два этих вида муки считаются а именно легкими и, в основном, размолотые до пылеобразного состояния и с практически нулевой питательной ценностью являются замечательной добавкой при разборчивых рыбах. С уважением ваш https://agrozrk.ru/