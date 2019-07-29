Советы по ремонту стиральных машин

Стиралка — это обязательная частичка в сегодняшнем быту каждого человека. Если раньше стирка по большей части входила в обязанности только представительницы слабого пола, то сейчас выстирать необходимую вещь может даже учащийся школы.

Со стиралкой в ходе эксплуатации могут случиться незапланированные неполадки, выход из строя агрегатов и ключевых узлов, разные повреждения, попадание инородних предметов и забивы.

С некоторыми проблемами можно справиться своими силами, однако есть неполадки, при которых ремонт стиральных машин на дому на сайте не под силу и стоит обратиться к мастеру профессионалу.

Мотор — один из главных узлов в любой машине для стирки, так как из-за него выполняются важные функции этого агрегата. Производственники применяют в собственных машинах для стирках 2 основных типа электрических моторов: асинхронные и коллекторные, они имеет собственные минусы и плюсы. Из строя происходит выходят и те, и иные, и вот тогда нужен ремонт мотора стирального оборудования.

Профессионалы убеждены, что причины всех неполадок можно разделить на две категории:

1. Причины, которые связанны с настоящим износом; некоторых главных частей таких агрегатов

2. Причины, случившиеся из-за попадания в них влаги.

К первым причинам относится износ щеток, который настоящим путем происходит в процессе непрерывной эксплуатации машины. Ко вторым относят замыкания обмоток. Как правило, две поломки довольно легко убираются профессионалами в гарантийных центрах, но демонтаж мотора очень часто просит капитальной разборки машины для стирки.

Для уверенной работы асинхронного мотора необходим фазосдвигающий конденсатор. Диагностика их невозможна без специального оборудования.



Состояние коллекторного мотора выяснить легче. Применение командоаппарата в электронном модуле позволяет обмотку статора переключать, можно при помощи реле.

Обыкновенный способ проверки мотора считается соединение статора и обмотки ротора. После соединения на них подается напряжение. Но невидимые изъяны тут себя не проявят.

Также можно проверить соединение обмоток электрического двигателя. Питание необходимо будет проводить лабораторным автотрансформатором с большой мощностью. При помощи такого способа возможно настраивать обороты мотора и контролировать допустимые неприятности.

Способом проверки также считается интенсивность возникновения искр меж ротором и щетками. Поломками этого типа мотора служат износ щеток, замыкания, отслоение ламелей, которые происходят между виточками статора и ротора.

Щетки подлежат своевременной замене, их необходимо будет подгонять по форме и размеру. Помимо прочего, необходимо проверить возможность свободного вращения.



Понять, что обрыв либо замыкание между виточками в машине можно по следующим признакам:

1) Остановка мотора — значит, что появился обрыв на обмотках статора. Основой может быть перегретый корпус мотора из-за замыканий меж виточками обмотки.

2) Изменение мощности мотора — мотор не в состоянии прокрутить барабан с бельем или из-за изношенных щеток. Основой неполадки может быть отслоение ламелей ротора.

Проверка прибором для измерения электрического (омического) сопротивления — самый обыкновенный способ нахождения обрывов среди обмотки. Если сопротивление между ламелями более 5 Ом, появляется обрыв обмотки. Однако, это говорит и о неблагоприятном контакте ламели с обмоткой.

Демонтаж электрического двигателя выполняется дальнейшим этапам:

1. Убирается верхняя панель машины;

2. Снимается верхняя панель;

3. Откручиваются 2 винта, благодаря которым фиксируется к основе сам мотор;

4. Мотор снимается;

5. Разъемы от мотора отсоединяются.

Установка нового мотора выполняется в обратной очередности.

Ремонт мотора ремонт машины для стирки можно считать законченным и правильным — если будет слышен гул отличительный для электрического двигателя. Это значит, что Ваше стиральное оборудование готово продолжать последующую эксплуатацию.