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Система тревожной сигнализации.

Июл 29, 2019НаукаКомментарии к записи Система тревожной сигнализации. отключены

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Система тревожной сигнализации нужна для вызова ГНР (группы срочного реагирования) в случае открытого нападения на охраняемый объект или его работников (посетителей). Очень часто термины «беспокойная сигнализация» и «беспокойная кнопка» применяются как синонимы, однако, это не очень правильно.

Кнопка тревожной сигнализации считается извещателем, приводимым в действие человеком путем воздействия механики. Кроме нее могут применяться и иные охранные датчики. Ниже будет рассмотрено как выполняется установка тревожной сигнализации, главные требования ее проектирования.

Схема тревожной сигнализации имеет извещатели, соединенные в шлейф, подключаемый к приемно контрольному прибору, а через него — к пульту централизованной охраны (ПЦО). Вывод сигнала о срабатывании шлейфа тревожной сигнализации должен выполняться индивидуальным пультовым номером.

Вот здесь рассмотрим главные типы извещателей.

Тревожная кнопка
Это устройство, при механическом влиянии (очень часто нажатии) размыкающее (реже замыкающее) электрическую цепь — шлейф. Установка тревожной кнопки должна выполняется если есть возможность скрытно, одновременно обеспечивая своевременность нажатия служащими объекта. Установка этого извещателя делается на рабочих местах персонала, работающего с финансовыми (денежными) ценностями, в местах их хранения и на путях перемещения.

Варианты конструктивного выполнения — ручного и ножного нажатия. На рабочих местах кнопка тревожной сигнализации ставится под столами служащих, стенах. Приятным дополнением к фиксированному варианту этого извещателя считается радиокнопка. Она вовремя под рукой, своевременность приведения радиокнопки в действие очень большая.

Впрочем, возможность нажатия тревожной кнопки есть не всегда, кроме того, — это может грозить здоровью и жизни персонала. Причины понятны, благодаря этому комментарии опущу.

Частично таких неприятностей получиться избежать, вместе с тревожной кнопкой применяя измеритель типа «Кукла», другими словами муляж банковской упаковки банкнот, формирующий тревожный сигнал при изменении его места положения — злоумышленник может сам «настойчиво попросить» передать (взять своими силами) этот извещатель. Также похоже работает извещатель типа «клипса» (измеритель последней банкноты), дающий сработку при извлечении из него последней деньги.

Плюс к этому, есть еще одна группа извещателей тревожной сигнализации.

СРЕДСТВА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СРАБАТЫВАЮЩИЕ Не зависимо ОТ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА.
Идея их применения такая, что злоумышленник собственными действиями сам провоцирует срабатывание тревожной сигнализации. К примеру, рассмотрим аналогичные ситуации:

Правонарушитель разбивает витрину в середине ювелирного магазина. Если шлейф тревожной сигнализации имеет звуковой извещатель (измеритель разбития стекла), то будет сформировался тревожный сигнал, причем совершенно незаметно.
Нападающий проходит за прилавок. Блокировка прохода между зоной клиентов и зоной менеджеров «на проход» магнитоконтактным извещателем или другим способом, также вызовет срабатывание тревожной сигнализации.
Несомненно, во время установки аналогичных устройств тревожной сигнализации используются решения в техническом плане, предотвращающие реагирование системы сигнализации на перемещения и действия персонала.

Заканчивая тему замечу — информация о тревожной сигнализации определенного объекта, типах, местах установки извещателей, по абсолютно очевидным соображениям, должна быть известна узкому кругу лиц, конкретно занимающемуся ее эксплуатацией.

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