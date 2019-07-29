Печать каталогов – отличный способ заявить о своей компании

Изготовление каталогов – это сложный процесс, который в себя включает работу с текстом, дизанерскую разработку каталога, рекламную фотосъемку, верстку каталога, редактирование, корректуру, тиражирование и постпресс.

Изготовление каталога имеет допечатную подготовку и полиграфию многостраничного издания с непростой структурой. В печати каталогов применяется много разного материала от таблиц до фотографий. Стоимость изготовления каталогов зависит от объема и тиража, дизайна каталога и верстки, каталога, параметров бумаги, цветность и другого.



Печать каталогов – замечательный способ сказать о себе на выставках. Хороший дизайн каталога создаёт преимущество перед соперниками, указывает на солидность, укрепляет имидж и повышает доверие клиентов. Никакая полиграфическая продукция не может поменять высококлассный каталог.

В нашей типографии исполняется изготовление каталогов, хороший дизайн каталогов, печать каталога глянцевых и матовых, любого необходимого формата и объема, любым тиражом, в срок и в границах оговоренного бюджета.

Наши профессионалы сделают всю технологическую цепочку: разработку структуры и дизайна каталога, набор текста, копирайтинг либо рерайтинг для описаний услуг или товаров, выбор иллюстраций, рекламную фотосъемку, ретуширование и цветовую коррекцию на фото. Каждая часть в изготовлении каталога будет подходить концепции бизнеса и брендовому стилю.

Мы обеспечим качественный дизайн каталога, подготовку макета, выполним широкоформтаную печать каталогов в бело-черном, цветном или комбинированном виде, верстка каталога, брошюровочно-переплетные работы, тиснение, ламинацию, биговку, фальцовку, шитье, переплет, обрезку и иные услуги. Печать каталогов исполняется офсетным или цифровым способом, в зависимости от тиража, параметров бумаги и количества страниц. Цифровым способом проводится печать каталогов для малотиражных издания на обыкновенной и неповторимой бумаге. Изготовление каталогов большим тиражом многостраничного и полноцветного издания на офсетных машинах выполняется на типовой бумаге. Для печати каталогов есть большой выбор разной бумаги – глянцевой, матовой типовой, и художественной, всех способов тиснения и цветов.



Верстка каталога считается очень важным этапом, чем дизайн в изготовлении каталогов. От нее зависит, насколько точно идея дизайна каталога будет воплощена на страничках каталога.

Уровень профессиональных навыков верстальщика, в большинстве случаев решает будущую судьбу издания. Не менее серьезным вопросом считается и скорость верстки каталога, тем более когда изготовление каталога предполагается к намеченной дате.

Профессиональную и хорошую верстку каталога выделяют следующие параметры:

Четкое выдерживание дизайна каталога , отчетливый перенос, создание макетов и шаблонов, следование точным шаблону. С подобным подходом печать каталогов не будет делать впечатление недорогого издания. Аккуратность, внимание к мелочам покажет большую степень работы по верстке каталога.

Точная цветокоррекция фотографий и рисунков, создание единого решения в цвете начальных материалов, подгон качества различных оригиналов. Лишь исполнение всех полиграфических норм предоставляет гарантию последующей хорошей печати каталогов.