Обмен электронных денег

латежная система Вебмани Transfer считается реальным ветераном рынка виртуальных валют. Она начала работать еще во второй половине 90-ых годов XX века. В течении определенного времени кол-во систем интернет-банкинга существенно увеличилось.

На данный момент есть системы E-gold, «Яндекс.Деньги», Imoney, MoneyMail, InterBill и https://obmenat.com/WMZ/P24UAH.

Любая из систем, естественно, дает возможность ввода и вывода денег, другими словами конвертации виртуальных денег в бумажные либо же начисления их на счет в банке.

В терминах многих систем интернет-банкинга место для конвертирования называется пунктом обмена валют.

Более того, в электронных обменках есть и дополнительные сервисы. К примеру, плата хостинга, плата счётов мобильных операторов, ввод и вывод средств в разные системы интернет-банкинга и даже организация и процессинг скретч-карт для оплаты разных услуг на просторах интернета. Для online-магазинов дается шанс как говорят иначе эквайринга интернет-валюты. Другими словами, применяя кассу пункта обмена валют, онлайн-магазин получает возможность принимать к оплате все ведущие е-деньги, конвертируя их в базовую валюту по своему выбору.

Главные задачи пунктов обмена валют: обмен и снятие наличных виртуальных валют

В то же время есть и пункты обмена валют более не широкой специализации. К примеру, конвертация денег одной платежной системы в деньги другой системы либо же обмен одного вида титульных знаков Вебмани на другой.

Первый из подобных пунктов возник в 2002 году. В основном, виртуальные валюты в них обмениваются в автоматизированном режиме, обмен занимает всего пару секунд (в случае наличия достаточного резерва необходимой валюты).

Рассмотрим подробно некоторые автоматизированные пункты обмена валют.

Преимущества «автомата валют» в удобстве и интеграции с WM Keeper

Наверное, самым доступным и хорошим способом поменять одни титульные знаки Вебмани на прочие будет встроенный в Вебмани Keeper механизм – «автомат валют». Он реализован на основе технологии биржи wm.exchanger.

Для начала обмена необходимо кликнуть правой кнопкой на кошельке, титульные знаки из которого необходимо поменять, подобрать пункт меню «Поменять», а из следующего меню – пункт «Поменять WM* на WM*».

На открывшейся форме необходимо подобрать вид титульных знаков, которые приобретаются и реализовываются пользователем. Дальше указывается, сколько титульных знаков можно поменять или сколько их необходимо получить в результате обмена. Причем коммисия системы (0,8%) будет предусматриваться автоматично, что очень удобно.

После чего осталось только подобрать бумажник, на который будут перечисляться обменянные титульные знаки, и нажать кнопку «Заплатить заявку». Электронные деньги, которые получены в результате обмена, перечисляются буквально через пару секунд.

Обмен титульных знаков в WM Keeper

пункт обмена валют Exchanger работает по биржевому принципу. Он предназначается для автоматизированного p2p-обмена разных валют и титульных знаков Вебмани между участниками Вебмани Transfer. Сервис представлен разными секциями, дающими возможность проводить обмен электронных средств расчета, а еще банковских, платежей через системы быстрых банковских переводов и т. п. Любая из секций работает с одной из валют или системой переводов.

Участник, желающий поменять валюту, выставляет заявку для обмена WMZ, WMR, WMU или WME. При этом выполняется плата заявки через сервис Merchant. После оплаты предложение возникает в перечне заявок части.

Участник, желающий осуществить обмен, выставляет встречную заявку, соглашаясь на условия, указанные в подобранном им из перечня предложении, и тем же способом создает оплату. Сразу же после оплаты оба участника получают обменные деньги на указанные при постановке заявок WM-кошельки.

Каждый участник может практически в любое время проверить ход обмена и узнать его текущее состояние. Просмотр выполняется из перечня собственных новых и собственных встречных заявок. Любую новую (однако не встречную) заявку можно удалить до момента обмена средств. Однако при этом комиссия системы (0,8%), взимаемая во время оплаты заявки, не возвращается.

ROBOXChange – настоящий первопроходец среди автоматизированных пунктов обмена валют, он начал действовать в 2002 году. Им поддерживается обмен денег систем Вебмани, E-gold, «Яндекс.Деньги», Imoney, InterBill, RuPay.

Преимущество ROBOXChange в самом большом наборе предлагаемых сервисов

Комплект дополнительных возможностей очень большой. Помимо обмена одних е-денег на прочие тут можно: приобрести или вывести из системы говоря иначе игровые деньги (их можно истратить в онлайн-играх «ЕКР-комбат», TimeZero, Bloody World…); перевести е-деньги на карточку (на данный момент поддерживаются только RoboCard, купленные на CashCards.ru); заплатить мобильник («МТС», «Билайн», «Мегафон», «Скайлинк», «Теле2», «Корбина», «Смартс»), спутниковое тв («НТВ+»), интернет-услуги (Skype, «Стрим», «Корбина»).

Главное меню ROBOXChange

Более того, при помощи ROBOXChange можно вводить и выводить деньги из систем интернет-банкинга Вебмани и E-gold. Однако для этого придется посетить столичный офис компании.

Еще существует и партнерская программа. Кто хочет могут получить код специализированного баннера, который необходимо установить на странице собственного сайта. После чего система будет разделяется деньгами, которые заработает на клиентах, пришедших с вашего сайта.

Сегодня ROBOXChange держит главенство среди автоматизированных обменников русского Интернета. Впрочем неисчерпаемого запаса денег не существует. Чтобы пользователь практически в любое время мог оценить возможность быстрого обмена большой суммы, система показывает имеющийся в наличии резерв каждой виртуальной валюты. из-за чего то данная информация прячется под ссылкой «Как до этого времени» в главном меню системы.

Хозяева online-магазинов могут проводить эквайринг разных интернет-валют. Владельцев серверов онлайн-игр может заинтересует сервис по выпуску скретч-карт для пополнения счётов игроков.

ONLINECHANGE начал работу в ноябре 2003 года. Этот автоматизированный пункт обмена валют позволяет вводить, выводить и обменивать между собой виртуальные валюты ведущих систем интернет-банкинга. Поддерживаются Вебмани, E-gold, «Яндекс.Деньги», «Деньги@Mail.ru», DramCash. Также можно приобретать (Вебмани, E-gold, «Яндекс.Деньги» и DramCash) и продавать (Вебмани и E-gold) виртуальные валюты, другими словами вводить деньги в систему и выводить их из нее. Однако данный обменник работает лишь с российскими рублями и исключительно по СВИФТ перевод.

Малоопытному пользователю смогут помочь обычные пошаговые инструкции по приобретению, продаже и обмену е-денег.

Изюминкой ONLINECHANGE считается возможность выбора между простым и очень быстрым обменом. Под очень быстрым обменом имеется в виду обмен, существующий в большинстве других пунктов обмена валют. Он происходит фактически очень быстро, помимо обстоятельств, когда резерв необходимой валюты исчерпан. Срок же обычного обмена достигает суток. Его преимущество в том, что курс обмена намного выгоден и намного меньше вероятность нехватки средств в резерве.

пункт обмена валют ONLINECHANGE

Из проводящихся акций можно подчеркнуть продажу «Яндекс.Денег» с доплатой. В большинстве случаев обменники, наоборот, снимают комиссию с обмениваемой суммы. Тут же за один рубль можно получить 1,0075 RUR в вашем кошельке.

Для хозяев сайтов есть партнерская программа. За каждый переход посетителя с вашего сайта на сайт обменника начисляется от 5 до 15 центов, а при проведении им любой операции начисляется 10-20% от прибыли, получаемой ONLINECHANGE.

Сейчас все есть основания предполагать, что через некоторое время пункты обмена виртуальных валют станут также популярны и привычны, как традиционные бумажные обменники на городских улицах. Хотя на их пути может стать то, что онлайн-магазины будут принимать все разновидности виртуальных валют либо же будет придумана и внедрена определенная единая и многофункциональная валюта. Однако в этот фактор электронные обменники имеют все основания для быстрого развития и увеличения набора услуг которые предоставляются.

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