Это компактные часы для представительниц слабого пола и тяжелые – для тех представителей сильной половины человечества. Это традиционные модели для консервативных людей и это гламурные модели для поклонников моды.

Это механичные и часы кварцевые. Все модели обозначены брендом той либо другой компании. Вариантов моделей очень много. Взгляните каталог, взгляните приложенные снимки моделей и подберите то, что вам прекрасно подходит.

О чём говорят нам швейцарские часы?

Важные имиджевые элементы мужчины который следит за модой – это качественно сделанная машина, неплохой костюм и швейцарские часы. Ведь швейцарские часы на данный момент являются символом великолепного качества, безупречной точности и благородного вкуса.



В Швейцарии имеется множество фирм, которые делают часы, но всё таки у любой марки имеются собственные почитатели. Наиболее востребованные такие популярные бренды, как Bovet, Breguet, Cartier, IWC, Rolex, Tissot. Цена мужских часов у них нередко достаточно внушительная и собой представляет более чем десятки тысяч долларов. Но кроме хороших часов, которые очень востребованы среди богатых клиентов, бывают и особые предложения, приобрести которые в состоянии только очень успешные люди, не только владеющие большим имуществом, но и имеющие особенный статус в обществе. Все-таки все же и эти процветающие представители элиты общества вынуждены продолжительно ждать собственной очереди. Несомненно, часы этого стиля являются эталоном сокровища и власти.

У любой марки швейцарских часов есть маркировка, которая говорит о месте их изготовления. Подпись «Swiss made» говорит о том, что эти часы сделаны в самой Швейцарии по всем правилам качества, отличительных для данной страны.



Надписи «swiss quarz», «swiss movement», «swiss parts» показывают нам, что всего лишь некоторые части таких часов сделаны в Швейцарии. Подлинные швейцарские часы мужские содержат механический механизм, нередко с использованием автоподзавода. Самые дорогие варианты выполнены с использованием механизма «турбийон».