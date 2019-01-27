Крепкая семья — результат работы над семейными отношениями

Каждый знает, чтоб такое семья, но что она представляет с точки зрения психологии отношений?

Психология человеческих отношений помогает формировать новое мнение о мужчинах и женщинах, дает возможность понять, как сохранить семейные отношения, расширяет возможности вновь зарождающихся отношений, сохраняет существующие, но угасающие отношения. Подробнее узнать о психологии любви и семейных отношений можно на сайте SHHh.by.

Причины разводов

В настоящее время разрушается большое количество браков. Статистика очень плачевна — в России, в зависимости от региона, распадается от 30 до 80% браков. Люди, вступающие в брак, хотят счастья, любви и понимания, хотят, чтобы у них была крепкая семья. Почему же столько разводов, другими словами — трагедий? Почему не получается крепкая семья?

Причин распадов браков, конечно, много. Это:

карьера;

финансовая составляющая;

ранний брак;

отсутствие уважения;

ревность.

У каждой семьи они свои. Но есть одна причина, о которой хотелось бы поговорить подробнее. Отношения в семье развиваются по определенным законам или правилам. Чтобы отношения между супругами были успешными, чтобы была построена крепкая семья, нужно эти правила соблюдать.

Доверительные отношения

Любовь — это искреннее чувство на всю жизнь. Это основа, на которой можно построить семью. Но это не все. Существуют еще и правила общения, разделение ответственности, понимание друг друга. Важно, чтобы любящие друг друга люди понимали, что эгоцентризм в браке не уместен, что обижаться — не выход.

В браке нужно строить доверительные отношения. Также не стоит забывать о том, что нужно быть терпимым к недостаткам другого. И научиться прощать. Самое главное — не потерять нежность и бережное отношение к любимому человеку. Тогда любовь согреет всю семью.

Необходимость работы над отношениями в семье

Многие думают, что если есть любовь, то все сложится само собой. В первые годы брака действительно все происходит с легкостью. Но чтобы сохранить эту легкость, доброе отношение друг к другу, любовь, необходимо трудиться над отношениями.

Нужно научиться предотвращать или совсем не допускать скандалы, тем более не проявлять агрессию. Если хотя бы один из супругов подойдет к решению возникшей проблемы с открытой душой, с добром и лаской, другой обязательно ответит тем же. Если не забывать об этом, то получится счастье, получится понимание друг друга и получится крепкая семья.