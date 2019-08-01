Как привлечь участников выставки

Не знаете как привлечь участников и посетителей выставки к стенду, в данной публикации мы раскроем секреты.

Такие способы вовлечения внимания посетителей выставки к стенду популярны не зависимо от стилистики выставочного мероприятия, будет это автомобилестроение, химическая или деревоперерабатывающая промышленность. Выбор нескольких либо одного вариантов промоакции даст возможность выделить стенд компании из ряда стендов соперников и привлечь на выставочный бокс целевых посетителей. Универсальное интерактивное оборудование может Вам помочь только лучше справиться с такими задачами, а именно https://keito.ru/meropriyatiya/.

Фотографирование для вовлечения внимания

Такой доступный, наряду с тем симпатичный для потенциальной аудитории прием как фотографирование, дает возможность приобрести много целевых контактов и составить богатый отчет о выставке для корпоративного сайта. Реализация такого метода работы с возможными клиентами состоит в предложении всем гостям, проходящим мимо стенда, сфотографироваться. Чтобы вызвать интерес к собственному предложению, нужно иметь эффективные декорации или оригинально наряженных промоутеров. В качестве костюмов для промоутера можно подобрать ростовых кукол или образ корпоративного символа, как вариант, отдельной популярностью пользуются девушки с минимумом одежды и с росписью на теле.

При фотографировании в кадре должен быть четко виден логотип фирмы. Такие фото могут быть отправлены возможному клиенту по email — если есть наличие подключенного интернета на стенде такое действие не представляет трудности. Также фото выставляется в галерею фотографий на корпоративный сайт — в первую очередь необходимо оставить подпись, указывая наименование компании возможного клиента или посетителя стенда.



Список компаний, представители которых приняли участие в фотосессии на стенде, составляют некоторый аналог клиент-листа, демонстрируя гостям сайта заинтересованность больших потребителей в продукции компании. Подобный прием позволяет формировать доверие к бренду.

Соревнования на выставках

Чтобы провести популярный конкурс, который даст возможность привлечь посетителей на стенд, нужно провести основательную подготовку. Что же касается призов, то они обязаны быть значительно привлекательнее обыкновенной промопродукции, которую можно найти на большинстве стендов в выставочном зале.

Тоже необходимо рассчитать место для расположения участников и зрителей — лучше всего это место должно размещаться на территории стенда, в другом случае масса людей перед стендом перекроет движение по проходу, что вызовет закономерное неудовольствие на соседних выставочных боксах. Чтобы мероприятие имело успех, стоит устроить из него настоящее шоу, которое нужно ярко рекламировать — для этого применяют голосовые объявления на территории выставки, также правила игры необходимо упомянуть в письмах-приглашениях, которые рассылаются возможным партнёрам по бизнесу перед выставкой.

Что же касается самого конкурса, то это могут быть как вопросы, которые касаются продукции или истории компании, так и состязание с применением демонстрационного оборудования, находящегося на стенде. Маленькие детали конкурса зависят от самого стенда, который должен быть интересным для потенциальной аудитории.

Кроме вовлечения посетителей на стенд целью проведения конкурса может стать собственно презентация выставленного на стенде оборудования, работу которого испытают конкурсанты. Подобный подход очень востребован, если в качестве демонстрационного оборудования продемонстрированы разные манипуляторы, управлять которыми можно без необыкновенных способностей.