Как предотвратить появления кариеса

О том, что такое кариес, сегодня знают практически все. Об угрозе его возникновения предупреждают «ведущие стоматологи», известные производители средств по уходу за полостью рта и реклама жевательной резинки.

Одним словом, на поиск методов эффективной профилактики и лечения кариеса направлены усилия множества научных лабораторий. Кариес — это воспалительный процесс, локализованный в области твердых тканей зуба. Если однажды вы заметили на своем зубе потемнение, прием горячей или холодной пищи сопровождается чувством дискомфорта в области зубов — не откладывайте визит к стоматологу. Чем раньше пациент обращается за медицинской помощью, тем легче специалисту справиться с проблемой, тем выше шанс сохранить зуб.

Кроме того, лечение начальных этапов кариеса, как правило, менее болезненно, занимает меньше времени и не требует больших финансовых затрат.

Устранив неприятные потемнения на зубах важно осуществить профессиональную гигиену полости рта. Данная мера поможет удалить скопления мягкого зубного налета и твердых отложений из самых труднодоступных мест. Важно помнить, что для качественной ежедневной гигиены полости рта необходимо подобрать хорошую зубную щетку. Придать улыбки белоснежный вид после лечения и гигиены можно при помощи услуги отбеливания. Компания «Magic White» предоставляет данную услугу, которая поможет отбелить эмаль на несколько тонов. На нашем официальном сайте вы можете изучить информацию о процедуре и отзывы клиентов.

В чем причина появления кариеса

Сегодня существует множество гипотез в отношении причин развития кариеса. Доказано, что немаловажную роль в возникновении кариеса играет состояние иммунной системы организма, особенности образа жизни и питания, гигиенический уход за полостью рта, травмы и повреждения эмали зубов.

Наиболее распространенным на сегодняшний момент, является мнение, что источником и идеальной питательной средой для развития патогенных микроорганизмов является мягкий зубной налет и зубные камни. Отсутствие возможности регулярно удалять налет приводит к тому, что бактерии начинают интенсивно размножаться, выделяя токсические вещества, разрушающие эмаль зубов.

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