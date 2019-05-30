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Как подключить видеодомофон

Май 30, 2019НаукаКомментарии к записи Как подключить видеодомофон отключены

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Домофон

Перед покупкой домофона, многие задаются вопросом «а сложно ли будет его подключить и как это, собственно, сделать?».

Специалисты, занимающиеся установкой, сразу уточняют, что сделать это можно всего лишь за час работы, и стоить это будет чуть меньше, чем сам домофон. У рядового покупателя сразу же возникнут мысли об установке вручную.

В таком случае, следует четко понять – где заканчиваются ваши попытки сэкономить финансы, и начинается откровенная жадность.

Услуги специалистов обеспечивают надежность и качество монтажа в кратчайшие сроки, а в случае повреждения оборудования – компания по предоставлению услуг установки сама компенсирует потери, если вы, конечно, не пользуетесь услугами частного мастера.
Но если же вы обладаете некоторыми навыками в монтажно-установочныъх работах и уверены в своих способностях – то эта статья для вас.

Вещи, которые нужно знать перед установкой домофона

Для начала нам потребуется наличие самого видеодомофона и видеопанели к нему. В большинстве случаев, они имеют 4-х проводную систему подключения, где каждый провод разбит на «+» (входной сигнал) и «-» (выход).

Разберем поподробнее на примере двух отдельных брендов – Commax и InfiniteX.

Подключение аппаратов фирмы commax, работает по принципу разъём-видеоканал (для каждого 4-жильного кабеля по одному разъёму) – этот способ, кстати, самый распространенный среди остальных моделей видеодомофонов. Если вам нужны домофоны с подключением к интернету, тогда вам нужно ознакомиться с инструкцией, чтобы подобать такую модель, которую можно установить на объект.

В случае выбора домофонов от infiniteX, необходимо подключить 4 вызывных блока к одному комплексу на 4 разъёма. Но сложность ещё заключается и в том, что дополнительно в настройках видеопанели нужно указать путь поступления сигналов и указать связи между разъёмами.

Данная схема обладает рядом преимуществ – более удобное подключение дополнительных систем наблюдения и возможность лучше подстроить систему под себя.

Что мы имеем в итоге?
Самым главным условием успешной установки и долгой эксплуатации является четкое понимание принципа работы контактов для передачи данных и кабелей питания. В этом вам может помочь консультация у квалифицированного специалиста или консультанта для уточнения совместимости всех компонентов, необходимых для подключения домофона.
В этом случае можно сэкономить деньги, но время экономить не стоит, потому что при самостоятельной установке охранных систем, убытки возмещать вам никто не будет и вся ответственность за ошибки ложится на ваши плечи.

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