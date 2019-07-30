Изготовление световых коробов

Самая популярная технология – профильная сборка лайтбоксов. Она подходит для световых коробов наиболее ходовых размеров, причём как в уличном, так и в интерьерном исполнении, и при достаточно скромных материальных и временных затратах выдаёт достойный результат.

Чаще всего для изготовления светового короба используют алюминиевый профиль (130мм — 180мм). Его снабжают пазами для крепления задней стенки и лицевой панели, а также для соединения концов самого профиля, который в данной конструкции выполняет роль боковых сторон. Заднюю стенку небольших коробов выполняют из пластика (3мм), средних и крупных – из оцинкованной стали (0,5 — 0,7мм) или алюминиевого листа (1-1,5мм толщиной). В качестве лицевой поверхности используют панель из акрилового стекла (2-3мм) или сотового поликарбоната, на которую методом аппликации из виниловой плёнки или путём прямой печати наносят рекламное изображение. Акрил используют для коробов небольших и средних размеров, поликарбонат – для больших конструкций преимущественно в уличном исполнении.

Светотехнику – светодиодные кластеры или люминесцентные лампы вместе с сопутствующей арматурой — крепят либо на задней стенке (если короб односторонний), либо на специальной металлической раме, установленной внутри короба (если лайтбокс двухсторонний). Обязательная составляющая люминесцентной подсветки — компенсирующие конденсаторы, которые как минимум в два раза снижают энергопотребление световой установки.

СКЛЕИТЬ ИЗ ПВХ И АКРИЛА

короб световойДанная технология применяется в изготовлении небольших световых коробов (до 100х150 см при глубине 7-20 см) для интерьерного оформления. Главное её преимущество – в возможности сделать короб сложной конфигурации и подсветить его по всему объёму. В качестве подсветки можно использовать люминесцентные лампы, светодиодные кластеры и газосветные трубки (неон).



В конструкции лёгкого клееного лайтбокса отсутствует профильная основа. Корпус состоит из непрозрачного пластика (обычно вспененного ПВХ) и молочного акрилового стекла либо полностью из акрила (кроме задней стенки). Особое внимание при сборке такого светового короба уделяется аккуратности исполнения – тщательной обработке стыков, маскировке креплений и т.п., поскольку в интерьере видны даже мелкие недостатки, а качественно выполненное изделие – с чёткими гранями при отсутствии окантовочных профилей – имеет монолитный, более презентабельный вид.

НАТЯНУТЬ БАННЕР

световой баннерный коробК этой технологии прибегают, если нужно изготовить световой короб очень большого размера (более 12м в длину) или короб небольших габаритов, но с выпуклой или вогнутой поверхностью.

Конструктивной основой такого короба является металлокаркас со специальной системой натяжения винилового полотна при помощи накрывающего профиля. Чем масштабней конструкция, тем мощнее должен быть сварной каркас, — для крышной установки, например, его варят из стальной профильной трубы. Тыльную стенку такого короба обшивают алюминиевыми или оцинкованными стальными листами со специальными люками для обслуживания системы подсветки. В качестве подсветки используют люминесцентные лампы, рекламное изображение наносят методом широкоформатной печати.



ВЫРЕЗАТЬ ИЗ КОМПОЗИТА

Технология для тех, кто не привык экономить на качестве и долговечности: световые короба из композитных материалов типа «алюкобонд» и «дибонд» (трёхслойная «смесь» из алюминия, вискоэластиков и высокомолекулярной полиэтиленовой смолы) не боятся влаги, перепада температур и прочих климатических неприятностей и по сравнению с «конкурентами» значительно дольше функционируют и сохраняют своё «лицо».

Большие размеры листов (до 1,4х6м) позволяют использовать композиты в производстве больших световых коробов: рамную металлоконструкцию со всех сторон обшивают композитными панелями, в них с помощью фрезеровки делают прорези для надписей и других накладных элементов, к прорезям (с внутренней стороны) крепят молочное или цветное оргстекло. В качестве подсветки используют люминесцентные лампы или светодиодные кластеры.

Небольшие лайтбоксы из композитов производят по бескаркасной системе и используют в интерьерной рекламе, — бесшовные и идеально гладкие композитные короба выглядят добротно и презентабельно. Источник МедиаСоюз