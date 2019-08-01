В большинстве семей различные домочадцы, также дети, играют стойкие психологические роли. У данных ролей имеются собственные четкие правила и выгоды для всех членов семьи. В общем выполнение домочадцами данных ролей служит сохранению стабильности и единства семьи. Вознаграждением за выполнение роли для ребенка считается согласие, внимание и любовь родителей.

Роли эти, в основном, не осознаются, однако они так прочные, что становятся частью поведения и системы ценностей на долго. Ребенок, принявший конкретную семейную роль, потом личностно срастается с ней. Повзрослев, человек продолжает исполнять обычную роль на работе, в контакте и своей семье.

Психологи https://psychogenes.ru выделяют шесть ключевых семейных ролей. В данной публикации мы будем рассматривать две из них — «герой семьи» и «козел отпущения».

Вася — капитан школьной команды по футболу, победитель большинства конкурсов и олимпиад, отличник, звезда и признанный лидер в классе. Он удерживается независимо и смело. И никто из ребят, втайне соревнующихся с ним, не решается выступить открыто против его очевидного превосходства. Однако в данное время у Васи черный день — на олимпиаде по шахматам он занял только лишь второе место. Васина мама недоумевает: «Он абсолютно не умеет принимать неудачи и ошибки. Вчера, проиграв в приставку брату, он швырнул ее в сердцах и долго не имел возможности «взять себя в руки». Я не знаю, как вести себя с ним в подобные моменты. Что ему говорить? Я говорю: «не переживай, не бойтесь, однако это не помогает. Пожалуй, это закомплексованность в себе?»



А вот Петя, старший брат Васи — его полная противоположность. Он — «вечная проблема». Учится взразвалку, на переменах ведет себя из рук вон плохо, прогуливает, врет. «Способный, но ленивый. А ведь мог бы», — выносят решение учителя. «Да, он очень ленивый. И почему он абсолютно не пытается? Без меня совсем не делал бы уроков, его необходимо регулярно контролировать», — жалуется мама. Петя абсолютно не лишен амбиций. «Ты вечно хвалишь Васю за все, а меня только ругаешь», — обижено говорит он маме. Он соперничает и часто конфликтует с братом не обращая внимания на их обоюдную привычка. Но продолжает «лениться». Никаких сил на него нет.

Что же в действительности здесь происходит? Почему в дружной и любящей семье, где оба ребенка пользуются заботой и вниманием, у них появляются такие различные трудности? Вася играет роль «домашнего героя». Вася ощущает, что не просто может, а обязан быть успешным, причем всегда и во всем. Для чего ему это нужно? Разгадка проблемы в том, что успехи и достижения «домашнего героя» сплачивают семью. Они не только ценятся сами по себе, но и служат неосознанным стимулом для объединения семьи вокруг одаренного ребенка. Благодаря этому если Вася ни с того ни с сего перестанет приносить успехи, во взаимоотношениях других членов семейства станет меньше сплоченность, могут обостриться конфликты. Чтобы цементировать семейное единство и покой, Вася пытается изо всех сил. И его природная одаренность содействует данной роли. У него на самом деле многое выходит, а гордость родителей за него сформировала у него уверенность в себе и желание формироваться. Проблема только в одном — Вася не ощущает права на погрешность. Потерпев даже небольшую неудачу, он ощущает, что не может справится с возложенной на него миссией — быть красой и гордостью семьи. И это приводит его в уныние. Как и любой ребенок, он любит собственных родителей и стремится подходить их ожиданиям, как осознанным, так и бессознательным. Как и любой ребенок, он сделает все от него зависящее, чтобы сберечь мир и гармоничность в семье.



Повзрослев, Вася быстрее всего продолжит собственное триумфальное шествие. Эти люди много и удачно трудятся и на самом деле добиваются карьерных успехов. Их тщеславие и способность к труду помогает захватить авторитет среди сотрудников. Их могут недолюбливать, подозревая в высокомерии или завидуя, но точно будут уважать. И все бы отлично, если бы не пара мелочей: слишком строгое отношение к собственным ошибкам и промахам и неумение расслабляться и проводить свой отдых. Поехать в отпуск? Взять больничный? Разумеется! Через пару лет, когда компания выйдет на новые критерии… В перспективе Васе придется учиться терпимее относиться к своим ограничениям, принимать собственные неудачи и провалы как источник навыка, а еще позволять себе выбывать из «гонки», чтобы провести отдых.

А теперь представим себе повзрослевшего Петю. Ему не занимать непосредственности и свободы от социальных рамок. Свободного времени у него также достаточно. Но из-за чего то каждый раз, когда Пете подворачивается возможность достигнуть успеха, что-то ему мешает. То поссорится с шефом, то выкинет какой-либо номер, то заболеет, то просто засомневается — на кой оно ему? Петя находится в вечном противоречии с социумом. К сожалению, для того, чтобы достигнуть успеха Пете придется сделать немалую работу внутри и отказаться от привычной роли «создателя проблем».

Семейные роли выполняют в семье основную функцию — они закрепляют отношения в середине семьи, помогают поддерживать баланс между женой и мужем, а еще родителями и детьми. Благодаря этому «роли» так сильны и устойчивые. Играя собственную роль, ребенок помогает родителям объединяться вокруг его успехов или неудач. Гордость за успехи домашнего героя, также как и решение проблем трудного ребенка, создаёт поле совместной деятельности для членов семейства. Мама Васи и Пети, которая сильно вовлечена в развитие и образование детей, как бы показывает отцу: «Взгляни, как много я делаю». Разумеется, внимание к делам и успехам ребенка со стороны родителей — важно и идеально. «Семейные роли» теряют гибкость и крепятся собственно тогда, когда это внимание начинает исполнять дополнительные неосознанные функции в жизни семьи. И вот тогда начинается сложный домашний танец, в котором все знают собственные «па».

Ребенок, который получает достаточно поддержки и не играет никого из этих ролей, способен гибко относиться как к успехам, так и неудачам. Он довольно уверен в собственных силах, способен устанавливать свои цели и достигать их, извлекать навык из ошибок. Поменять устоявшиеся роли тяжело, однако можно. Партнерство с профессионалом призвана помочь разобраться том, в чем подлинное значение сложностей ребенка.