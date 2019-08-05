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ДАЙВИНГ ДЛЯ НОВИЧКОВ И ОПЫТНЫХ

Авг 05, 2019НаукаКомментарии к записи ДАЙВИНГ ДЛЯ НОВИЧКОВ И ОПЫТНЫХ отключены

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Рад приветствовать Вас у нас на ресурсе. Я не буду Вас утомлять описанием красот мира под водой.Если Вы читаете эти строки, значит решаете где и когда можно погрузиться с аквалангом, короче попробовать дайвинг на Крымском побережье.

Отвечу: заниматься дайвингом на Крымском побережье с дайвинг-центом «МАТЕРЫЕ БОБРЫ» можно круглый год.

Для тех, кто первый раз пробует погружение с аквалангом. Вы получите впечатления которые надолго остануться в памяти от осознания, что находишься на глубине 10-12 метров, а ты дышишь и шевелишься. В основном, одним погружением с аквалангом дело не исчерпывается.

Для более подготовленных дайверов центр может предложить дайвинг Севастополь индивидуальную программу погружений с аквалангом в разных местах, включая охоту под водой.

В межсезонье проводим обучение дайвингу по западным стандартам с получением сертификата по системе NDL, погружения с аквалангом на открытой воде OWD. Одно могу сказать, занявшись дайвингом, Вы для себя гарантируете приятные ощущения, хорошо проведете время на побережье Чёрного моря в Севастополе и откроете для себя ещё одну сторону жизни — дайвинг.

Мало кто из дайверов на побережье Чёрного моря крыма может похвалиться 30-летним стажем погружений с аквалангом.
Обширный опыт погружений с аквалангом в самых разнообразных условиях, наличие сертификатов подтверждающих квалификацию дает возможность говорить о полностью безопасном дайвинге.
Начинающих дайверов практически за ручку проведет в глубины Черного моря и выведет обратно. Он же считается и руководителем дайв-центра «МАТЕРЫЕ БОБРЫ».

Обмундировка
Для комфортабельного и безопасного дайвинга нужна подходящая обмундировка.В распоряжении дайверов широкий выбор гидрокостюмов разных размеров и параметров, и еще одного важного оборудования, которое обеспечивает занятие дайвингом не только в тёплое время года, но также и в межсезонье.

Катер аквалангистов
ДАЙВ-БОРТ
На катере дайверы выходят к выбраному месту погружения. Наш дайв-борт берет до семи дайверов и дает возможность выполнять погружения с аквалангом буквально в каждом доступной месте акватории одной миниатюрной группой.

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