Битва титанов: ICO против Dotcom. Умри либо изменись

Более часто начали сопоставлять ICO, криптовалюты со следующим славно известным историческим феноменом как пузырь доткомов, он появился под конец 90-х годов после подъема Интернет-бизнеса. Так, после провала доткомов даже это слово начали использовать в контексте весьма опрометчивой, неустоявшейся либо мало эффективной модели бизнеса. На сколько уместно такое сопоставление для рынка ICO? На такой сложный вопрос в формате интервью для издания ForkLog попробовал ответить Сергей Сичкар — кандидат экономических наук, а также организатор проекта ICOPitch.

В случае любой огромной волны революционных нововведений случается финансовый бум. Чтобы это понять, можно проанализировать пару практических примеров:

– Период додкомов. Во время данного периода акции предприятий, модель бизнеса которых была завязана на реализации посредством Интернета, вдруг сильно выросли в цене.

– Железнодорожный ажиотаж 1840-го. При этом чем выше возрастала стоимость акций железнодорожных предприятий, тем активнее их приобретали спекулянты, до момента неизбежного краха. Порядка трети одобренных железнодорожных путей так и не удалось проложить.

– Тюльпаномания. Не продолжительный пик ажиотажного спроса на тюльпановые луковицы, что происходил в период с 1636 по 1637-й на территории Нидерландов.

Существенно, что каждое новое поколение уверенно, они более умные, образованные, чем предшественники и это норма. Вот почему, есть необходимость сопоставить в данном материале такие феномены как Dotcom и ICO.

Смелая революционная технология: специфика, суть

ICO: уже в 2009-м возникло первое применение рассредоточенной технологии блокчейн в форме следующего явления — биткоин. Благодаря развитию биткоина пользователи получили возможность осуществлять денежные переводы в любую точку Земли, любому пользователю практически бесплатно.

Dotcom: 1991-й – это год, когда всемирная паутина в Интернете стала общедоступной, возникла возможность реализовывать подключение посредством телефонной линии. Благодаря этому произошел прирост пользователей в сети, возникли новые модели бизнеса.

Первооткрыватели, первые достижения ICO: 2013 год ознаменовался таким событием — Виталий Бутерин охарактеризовал работу Ethereum — это платформа, используемая с целью формирования рассредоточенных онлайн-сервисов на основе блокчейна. В 2014-м удалось запустить краудфандинговую кампанию, что занимается сбором денежных средств для создания платформы, в итоге она собрала как минимум 31,591 тыс. биткоинов либо же порядка 18 000 000 долл в то время.

Dotcom: 1994-й – это год, когда создавалась фирма Netscape, она занималась разработкой браузераNetscape Navigator. И все же в 1995-м предприятие вышло на IPO. По сути это было особенное IPO, поскольку Netscape в те времена прибыль не давало. Исходная оценка акций составляла 14 долл за единицу, вскоре она составляла 28 долл. Тогда как в первый же день торгов цена акции увеличилась в два раза, на протяжении 5-ти с лишним месяцев акции Netscape выросли до 160 долл за штуку — совершенно невероятный прирост для бесприбыльной фирмы.