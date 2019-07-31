БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ С ЕДКИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

Вредными веществами называют такие, которые при контакте с организмом человека в случае нарушение условий безопасности могут вызвать повреждения или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые во время работы или в далекие жизненые периоды, в том числе и в дальнейших поколениях .

Согластно ГОСТа 12.1.007—76 * вещества которые вредны по степени влиянии на человеческий организм разделяют на чрезвычайно опасные (1-й класс); высоко-опасные (2-й класс); сдержанно опасные (3-й класс) и малоопасные (4-й класс) подробнее http://labor-safety.org.

Предельно возможные концентрации (ПДК) вредоносных веществ в воздухе зоны для работы установлены исходя из этого для таких четырех классов следующие, мг/м3: менее 0,1, от 0,1 до 1,0, от 1,1 до 10,0, более 10,0.

К примеру, ПДК для азотной кислоты, относящейся ко 2-му классу, 5 мг/м3. Пыль растительного и животного происхождения относят к 4-му массу, но значение ее ПДК зависит от содержания в пыли двуокиси кремния. Так, для шерстяной пыли с содержанием двуокиси кремния более 10 % ПДК 2 мг/м3, а для мучной с примесью его менее 2 % — 6 мг/м3.



В согласии с требованиями безопасности на фирмах пищевой и перерабатывающей промышленности, работа которых связана с применением вредоносных веществ, обязаны быть разработаны инструкции по охране труда во время изготовления, использовании и хранении таких веществ. Руководства создают в согласии с Положением о разработке руководств по охране труда, утвержденным ВЦСПС в декабре 1985 г.

Более того, необходимо использовать прогрессивные технологии, исключающие контакт человека с вредными веществами (дистанционное управление, автоматизация и др.), отпускать продукты в не пылящем виде, использовать особенные системы для улавливания плохих примесей в воздухе помещений для производственных нужд, контролировать содержание вредоносных веществ в воздухе зон где можно комфортно работать и др.

За содержанием веществ 1-го класса опасности в воздухе зон где можно комфортно работать должен быть поставлен постоянный контроль, для веществ 2, 3 и 4-го классов — периодический.

В производственных цехах нельзя превосходить залежи токсичных и огнеопасных веществ против установленных норм. Химические реактивы следует сохранять в специализированных шкафах в посуде с соответствующими надписями. При разливе кислот (щелочей) пользуются защитными очками, перчатками из резины, фартуками, сапогами.

Бутыли с кислотами и щелочами емкостью более 15 л нужно переносить вдвоем в корзинах с прокладкой стружки, пропитанной антипиреновыми составами. Заполнение емкости до 90%.

Концентрированные азотную кислоту и раствор каустической соды можно наливать в ведро (не больше 2/3 его емкости) из нержавейки с крышкой.

Переливать едкие жидкости следует с помощью специализированных устройств. Не позволяется при отборе проб и прочих работах пробовать на вкус реактивы, засасывать их ртом в пипетку и т. п.

При разведении реактивов кислоту нужно вливать тонкой струйкой в воду, а не наоборот.

Хлорную известь хранят в закрытой посуде в темном месте. Во время работы с ней рот и нос необходимо закрывать мокрой повязкой или одевать противогаз, так как известь выделяет хлор.

Каустическую соду перед измельчением накрывают плотной хлопчатобумажной тканью (бельтингом). Работать следует в перчатках из резины, очках для защиты, сапогах и фартуке.

Едкие вещества (соляная, азотная, серная и фтористоводородная кислоты, хромовый ангидрид и концентрированные растворы щелочей — едкий натр, едкое кали — и нашатырного спирта), попадая на покров кожи, вызывают химические ожоги. Очень страшно поражение этими веществами глаз

Сохранять кислоты и щелочи в помещениях подвалов не позволяется, на чистом воздухе их закрывают специализированными выступами крыши от гидрометеоров и лучей солнца.

Особенную осторожность нужно віполнять во время работы с сильнодействующими токсичными веществами — синильной кислотой и ее солями, сероуглеродом, жёлтой кровяной солью и др. Начальники производственных подразделений, где используются эти вещества, обязаны иметь и знать полный список их, а еще правила приобретения, сбыта, хранения, отпуска и учета.

токсичные вещества должны сберегаться под замком и пломбой, сосуды с ними — иметь четкие яркие этикетки с надписью «Яд» и наименованием вещества.

токсичные вещества для работы выдаются исключительно по письменному разрешению начальника предприятия.

Тару с токсичными веществами не позволяется устанавливать на столы для работы (для работы с ними выделяют особенные места в вытяжных шкафах). Для работ с токсичными веществами должна быть разработана и утверждена специализированная инструкция.

На пищевых перерабатывающих фирмах могут быть источники выделения двуокиси углерода (СО), обладающей удушающим воздействием (при содержании в воздухе более 4 %). От влияния CO человек начинает чувствовать раздражение дыхательных путей, шум в ушах, головокружение, головную боль. Потерпевший может потерять сознание, а в очень тяжёлых случаях — даже наступить смерть от паралича дыхательного центра. Потерпевшего нужно вынести на чистый воздух, немедленно начать проводить оживляющие Источники выделения СО обязаны быть оборудованы вытяжными устройствами. Содержание СО в воздухе помещений для работы не больше 0,5 % (по объему), кислорода — не менее 20 %.

Из приямков и глубоких в землю технологических резервуаров СО2 убирают путем наполнения их водой с переливанием через край.

Опасность для работающих представляет использование сернистого ангидрида — SO (окуривание помещений, сульфитация). Работы с использованием SO2 проводят под управлением инженерно-технического работника, назначенного приказом по предприятию.

Работы, которые связаны с производством, перемещением и сливом спиртов, также проводят под управлением инженерно-технического работника, назначенного приказом. Во время данных работ следует выполнять все требования по предупреждению появления и накопления зарядов электричества возникающего в результате трения.

Все работающие, занятые на операциях с этиловым спиртом, обязаны знать его свойства и токсическую характеристику. Это бесцветная огнеопасная жидкость с выраженным ароматом. Температура вспыхивания всего 13 °С, кипения — 78,3 °С, предел взрываемости в смеси с воздухом от 3,23 % (по объему) до 20,0 %. Этиловый спирт в первую очередь вызывает возбуждение, а при долгом влиянии —- болезни нервной системы, кишечно-желудочного тракта, сосудисто-сердечной системы. При влиянии на покров кожи вызывает сухость и образование болезненных трещин.

Огнеопасные и горючие жидкости следует сохранять в условиях лаборатории в толстостенных стеклянных банках с притертыми пробками, помещенными в особенные ящики из металла, днище и стены которых выложены асбестом.