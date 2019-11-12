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Необходимость качественной мебельной фурнитуры и аксессуаров

Ноя 12, 2019МебельКомментарии к записи Необходимость качественной мебельной фурнитуры и аксессуаров отключены

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Мебельная фурнитура повышает функциональность и удобство использования мебели. Это также позволяет упростить техническое обслуживание мебели. Использование систем хранения полностью использует размеры шкафов. Благодаря системам угловых шкафов можно получить полный доступ к интерьеру.

Мебельная фурнитура включает в себя все, что заполняет корпус шкафа, от выдвижных ящиков до продвинутых грузовых систем, освещения и вставок ящиков. На официальном сайте https://lamiform.com.ua/ru/ компании «Ваuhauz» можно более детально ознакомиться с образцами мебельной фурнитурой и воспользоваться выгодными предложениями.

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Мебельные петли являются одной из основных мебельных фурнитур. Они позволяют устанавливать фасады на корпус шкафа или гардероба, а также открывать и закрывать их.

  • Дверные петли

Это основной тип, который будет выполнять свою функцию на всех фронтах, применяемых к корпусу мебели. Использование таких петель включает в себя: простые кухонные шкафы, шкафы с открывающимися дверцами.

  • Петли двухдверные

Чаще всего используются в шкафах или шкафах с двумя дверями на перегородку.

  • Петли для врезных дверей

Это своего рода шарнир, который позволяет собирать переднюю часть внутри корпуса. Может применяться везде, где необходимо такое решение.

  • Петли для параллельных дверей

Предназначены для дверей, которые крепятся к элементу в одной плоскости. Применение: Чаще всего используется в «слепых» шкафах или шкафах, требующих использования проставок.

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К мебельной фурнитуре относятся также мебельные колёса. Мебель, оснащенная вращающимися колесами, становится более практичной в использовании благодаря возможности легко и быстро перемещать её в любое место. Все мебельные колёса оснащены резиновой беговой дорожкой, которая обеспечивает бесшумное движение, а также защищает поверхность от царапин. Некоторые модели колёс дополнительно оснащены тормозом, который позволяет заблокировать мебель от случайного движения. Доступные колёса различных диаметров позволят вам подобрать подходящую модель к оборудованию, а их прочная конструкция означает, что они найдут множество применений.

Еще один элемент фурнитуры – мебельные ножки. Это, буквально, основа стола. В наши дни они уже не просто обычная опора для столешницы, но они обеспечивают характер всего интерьера, благодаря оригинальному дизайну и отделке.

Правильно подобранные аксессуары и мебельная фурнитура идеально соответствуют современным тенденциям дизайна, позволяя создать единый дизайн интерьера.

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