Необходимость качественной мебельной фурнитуры и аксессуаров

Мебельная фурнитура повышает функциональность и удобство использования мебели. Это также позволяет упростить техническое обслуживание мебели. Использование систем хранения полностью использует размеры шкафов. Благодаря системам угловых шкафов можно получить полный доступ к интерьеру.

Мебельная фурнитура включает в себя все, что заполняет корпус шкафа, от выдвижных ящиков до продвинутых грузовых систем, освещения и вставок ящиков. На официальном сайте https://lamiform.com.ua/ru/ компании «Ваuhauz» можно более детально ознакомиться с образцами мебельной фурнитурой и воспользоваться выгодными предложениями.

Мебельные петли являются одной из основных мебельных фурнитур. Они позволяют устанавливать фасады на корпус шкафа или гардероба, а также открывать и закрывать их.

Дверные петли

Это основной тип, который будет выполнять свою функцию на всех фронтах, применяемых к корпусу мебели. Использование таких петель включает в себя: простые кухонные шкафы, шкафы с открывающимися дверцами.

Петли двухдверные

Чаще всего используются в шкафах или шкафах с двумя дверями на перегородку.

Петли для врезных дверей

Это своего рода шарнир, который позволяет собирать переднюю часть внутри корпуса. Может применяться везде, где необходимо такое решение.

Петли для параллельных дверей

Предназначены для дверей, которые крепятся к элементу в одной плоскости. Применение: Чаще всего используется в «слепых» шкафах или шкафах, требующих использования проставок.

К мебельной фурнитуре относятся также мебельные колёса. Мебель, оснащенная вращающимися колесами, становится более практичной в использовании благодаря возможности легко и быстро перемещать её в любое место. Все мебельные колёса оснащены резиновой беговой дорожкой, которая обеспечивает бесшумное движение, а также защищает поверхность от царапин. Некоторые модели колёс дополнительно оснащены тормозом, который позволяет заблокировать мебель от случайного движения. Доступные колёса различных диаметров позволят вам подобрать подходящую модель к оборудованию, а их прочная конструкция означает, что они найдут множество применений.

Еще один элемент фурнитуры – мебельные ножки. Это, буквально, основа стола. В наши дни они уже не просто обычная опора для столешницы, но они обеспечивают характер всего интерьера, благодаря оригинальному дизайну и отделке.

Правильно подобранные аксессуары и мебельная фурнитура идеально соответствуют современным тенденциям дизайна, позволяя создать единый дизайн интерьера.