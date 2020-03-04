Выбрать и купить весёлую настольную игру “Твистер” легко и просто!

Планируете шумную вечеринку, но не знаете как удивить приглашенных гостей? Мы поможем вам с этим! Достаточно задуматься о покупке настольной игры. На данный момент, их существует достаточно большое количество, поэтому вы обязательно сможете выбрать именно то, что необходимо. Со своей стороны, в данной статье, мы предложим вам несколько беспроигрышных вариантов.

Итак, если ваш круг общения любит проводить время в движение и вся компания знакома между собой, вы можете задуматься о покупке игры, под названием Твистер. Будьте уверены, что положительные эмоции будут безграничны, а компания ещё больше сможет сблизиться, ведь этот вариант подразумевает под собой прикосновения. Обратите внимание, что она принесёт успех, как взрослой вечеринке, так и детскому празднику. Поэтому её можно назвать беспроигрышным вариантом на все случаи жизни!

Обратите внимание, что играть в неё возможно только на полу и она заставляет много двигаться. Первое упоминание о ней, после чего она стала известной произошло ещё в 1991 году. Тогда её показали зрителю в картине «Приключения Билла и Теда». На сегодняшний день, практически в каждой американской молодёжной киноленте, молодые люди играют в неё.

По поводу комплектации качественной позиции, можно отметить, что игровое поле должно быть не картонное и не изготовлено из полиэтилена. Лучшим материалом будет поливинилхлорид. Он является безопасным, на нем невозможно поскользнутся, гипоаллергенным, а также не будет портиться при частном использовании. Стоит обращать внимание и на размер игрового коврика, чем больше игроков, тем большие параметры он должен иметь, для комфортности, а также в целях безопасности. Стандартным размером считается 160×140 см.

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Суть игры в Твистер является следующей. Существует специальная рулетка в компании, её крутит ведущий. Она показывает на какой цветовой круг, который нанесен на игровом поле, должен стать игрок и какой частью тела. Такой процесс проходят все игроки по очереди, проигравшем считается тот, кто не сможет выполнить задание. Играть могут от двух до шести игроков, чем большее количество участников, тем сложнее выполнять задачи.