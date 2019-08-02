Puukko или финка

В наше время все ножи можно разделить на две обширные группы: исторические ножи разных народов и современные художественные разработки. Наиболее интересными являются исторические ножи народов.

Строились они самим народом, касательно к жизненным условиям и нужным задачам. Если эти ножи «дожили» до нашего времени, значит их конструкция прошла тестирование временем.

Пожалуй начну с очень интересных, я так думаю, ножей: финский нож puukko или же нож финка.

История финки начинается ориентировочно в 8-9 веках на севере европейского континента.

Само наименование «puukko» значит «нож с древесной рукоятью».

В 18-19 веке нож был довольно распространен среди финнов, за что и обрел название «финка».

Любопытный факт, что некоторое время сами финны величали этот нож «русским».



У большинства понятие «финка» связано с преступниками и бандитизмом. Нож был на столько простым и хорошим, что было бы странным если бы преступники не взяли его себе на вооружение. Помогало этому большое распространение аналогичных ножей на территории царской России и характерности рукоятей финок, которые на законодательном уровне относились к бытовым ножам. Благодаря этому носить такой нож было вполне законно.

Кстати, происхождение новорусской распальцовки, когда указательный палец и мизинец выпрямлены, а усредненный и безымяный согнуты, берёт начало в уголовной обстановке благодаря финке. У матёрых уголовников сухожилия на указательном пальце и мизинце были повреждены в результате применения финки, оттого пальцы и не сгибались.

На протяжении определенного времени бандитская финка приобрела собственные линии, отличные от традиционной финки. Характерной спецификой бандитской финки считается «щучка», скос обуха у острия.

Многофункциональность и простота финок легли в основу первого штатного боевого ножа Красной армии, принятого на вооружение, НР-40. До советско-финской войны в Красной армии не было штатного ножа и советские бойцы на себе оценили результативность этого оружия.

Это уже современная интерпретация НР-40

НКВД так-же получил на вооружение нож. «финка НКВД»

Среди населения Финляндии, нож применялся как ежедневный инструмент. Все имели при себе этот нож, женщины и мужчины, подростки двоих полов, и дети. Для очень небольших детей имелась специализированная конструкция ножа с гардой и закруглённым остриём.



С финкой было связано много обрядов, легенд и поверий.

Чтобы обезопасить дом от любой нечисти, в дверной косяк, при входе в дом, втыкали финку.

Оставаясь ночевать в лесной глуши, также втыкали финку в дерево, рядом с ночлегом.

Садясь играть в азартные игры, финку втыкали рядом в стол, веря, что это приносит удачу.

Когда девушке пора было выходить замуж, она носила на поясе пустые ножны от финки, юноша вставлял в её ножны собственную финку и при следующей встрече смотрел, если нож оставался в ножнах, значит ему рады и он может свататься.

Суровые условия жизни и размещение в лесистой местности определили конструкцию финки.

Клинок у финки, в основном, не превышал 10 см. по длине, и 2-2,5 см. в ширину. На морозе такие короткие клинки меньше обмерзали замёрзшим жиром и кровью, при разделке добычи.

Клинок имел спуски от 2/3 – 1/2 ширины клинка. Клинки с подобными спусками прекрасно резали и строгали дерево и очень легко точились. Даже в настоящий момент ни один нож не сравниться с финкой в строгании дерева.

Рукоядка у финки древесная, из твёрдой породы древесины, в большинстве случаев из карельской берёзы, бочкообразной формы, с грибовидным навершием. Такая рукоядка не холодила руку во время зимы, была ухватиста и позволяла работать в рукавицах.

Ножны финок имеют широкое устье и глубокую посадку ножа. Такие ножны дают возможность доставать и убирать нож с помощью одной руки.

Подвес ножен был по большей части свободный. Что позволяло ножнам свободно висеть на ремне и болтаться, не усложняя движения. Если понадобится ножны можно было вложить за ремень, для этого конец ножен был задран вверх и цеплялся за ремень.