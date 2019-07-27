Ораторское искусство: базовые правила боя

Политик, повседневно выступающий перед многотысячной публикой, называет себя оратором. Продавец овощей на рынке разговаривает только с сотней людей в день, заявляя о себе как о простом трудяге. В ком из данных людей отображается ораторское искусство? Сначала все понятно.

Но есть невидимый момент: месяц заканчивается — время выводить статистику. Политик оказался в конце выборных перечней. Рыночный торговец повысил доход за месяц на 15% после школы ораторского искусства. Кто теперь кажется более выразительным? В чем вырисовывается реальная сила ораторского выступления и как стать успешным спикером с нуля?

Что такое ораторское искусство

Ораторское искусство — это мастерство убеждения, воздействия на публику. Оно в себя включает красноречие, актерские способности и психологические приемы. Характерности такой сферы изучаются риторикой.

Учения об красноречье взяли собственное начало еще в Греции. Они развивались и в иных древних государствах — Индии, Египте, Китае. Но конкретно Эллада уделяла времени больше и внимания такой теме. На другом месте по степени изучения данной области справедливо оказалась Империя Рима.

Основные цели ораторства

донести информацию, до слушателей;

огласить собственное мнение, идею по поводу важной проблемы;

обезопасить своё мнение;

вступить во взаимное действие с обществом, выяснить его;

переспорить в чем-то;

побудить аудиторию на действия;

пропиарить себя.

Во многих ситуациях основным ключом к успеху выступающего служит его уверенность в себе. Чтобы переспорить слушателей в своей точке зрения, спикеру важно самому верить в собственную идею или мастерски делать вид. Истинные эмоции и порывы, артистическое мастерство или эффективное самовнушение очень важны для ритора.

Основы ораторского искусства

Радислав Гандапас — популярный в постсоветских странах мастер по лидерству, ораторству, бизнес-тренер, автор книги “Камасутра для оратора”. В ней он говорит, что публика 60% собственного внимания обращает на то, как спикер удерживается, подает себя, 30% — как говорит и лишь 10% — о чем рассказывает. Это утверждает, что ораторское искусство — комплексная техника. Она включает много факторов. Для успеха выступления потребуется постичь одновременно несколько основ.

Голос и речь

У успешного спикера голос звучит ровно, в средней громкости. Впрочем перепады в тембре тоже очень важны, так как они выполняют речь более интересной, избавляют от монотонности. Важно выучиться играть со своей интонацией под стать смысловым поворотам в выступлении. Четкое, всем понятное проговаривание слов — очередной означающий компонент. Как сделать лучше собственную дикцию:

декламировать стихотворения, фрагменты из пьес или прозы;

изучать скороговорки (особенно “Лигурию”);

применить способ Демосфена (тренировал речь на морском берегу с галькой во рту. Камни усиливали четкость произношения, а шум волн имитировал звуки толпы);

заниматься с логопедом;

применять артикуляционную гимнастику;

тренировать дыхание.

Тон оратора — один из основных рычагов управления толпой. Психика напрямую связана с речевым аппаратом. Если выступающий не уверен в себе, его голос это выдаст. Спикер будет запинаться, заикаться, гундосить, зажевывать слова. Но у данной связи двусторонний эффект. Если ритор постарается взять под контроль собственный тон, он сам не успеет заметить, как уверенность вернется к нему.

Внешность

“Встречают по одежде…” — в мастерстве общественных монологов эта пословица очень важна. Впрочем деловой костюм — далеко не многофункциональный вариант. Выбор одежды зависит от четырех свойств:

повода и темы выступления;

статуса в обществе, настроения слушателей;

ситуации, обстановки, в которой выступает спикер;

способа подачи информации (комический, серьезный, драматический).

Футболка и шорты на бизнес переговорах выглядит так же смешно, как и строгий костюм у промоутера, раздающего приглашения на праздник для детей.

Но в любом случае лучше выбирать аккуратный, чистый, выглаженный костюм. То же касается гигиены. Чистейшие зубы, умытое лицо без следов сна, драки или похмелья, кладка, естественный мейкап, красивые усы и борода работают на людей намного лучше, чем неопрятность.

Язык тела

Мимика, жесты, поза — в них выражается харизма, которая нужна для с красивым эффектом речи. Степень их экспрессивности выбирается под каждое концерт персонально. На детском празднике жестикуляция и смена выражений лица наиболее подвижны, энергичны. При защите научной работы эмоциональный наплыв придется обуздать. Что же касается поз, очень желательно, чтобы они выражали уверенность, упорство. Пару советов:

смотреть за осанкой, держать спину ровно;

контролировать напряжение физическое, чтобы оно было умеренным, не зажимало в тиски;

расправить плечи;

держать голову слегка поднятой;

заблаговременно выбрать хороший ракурс, помня про освещение, акустике, “рабочей стороне” лица;

держать руки на виду, не скрывая их в карманы или еще хуже — за спину;

выучиться успокаивать дрожь в статическом положении.

Смысл

Смысловой нагрузке выступления уделяют только 10% внимания. Впрочем слушатели платят за семинары, чтобы услышать интересную информацию, а не тонну воды вперемешку с эмоциями. Из-за этой причины суть тоже играет роль. Вот что мечтает получить публика:

четко сформулированный тезис;

востребованность проблемы, ее причины;

потенциальные результаты бездействия;

варианты решения трудности;

доводы в пользу определенного хода;

основания отказа от иных вариантов действия;

итоги использования поданной идеи, способа.

Концерт обдумывается с учетом всех данных пунктов. Если хотя бы на одно из указанных положений не дать осмысленного ответа, возможен крах. Либо речь будет бесполезной для аудитории, либо оратор поставит себя в неудобное положение, не зная, что дать ответ на вопросы слушателей после выступления.