Новые фильмы в HD качестве

Новый фильм Тарантино 2018

У поклонников великого любителя крови и острых сюжетов Квентина Тарантино праздник, компания Sony анонсировала новый девятый фильм Квентина (последний фильм был в 2015 году «Омерзительная восьмерка»)

Действие фильма будет происходить в 1969 году и одним из главных персонажей будет Чарльз Менсон серийный убийца который вместе с членами своей коммуны «Семья» ворвался в один из домов в Лос-Анджелесе и убил жену кинорежиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Смотрите новые интересные фильмы только в отличном HD качестве.

Съёмочная команда для фильма будет сформирована 4 сентября 2017 года производством будет заниматься новая для Тарантино компания Sony раньше работа была с компаниями Miramax и The Weinstein Company, но сотрудничество закончилось в связи со скандалом с Харви Вайнштейном. Бюджет фильма запрашивается 100 млн $ но то что Тарантино получит столько денег сколько захочет в этом сомнений нет ведь все его фильмы были успешны и приносили довольно большие деньги в карманы голливудским продюсерам.

Ходят слухи что хочет задействовать популярную в последнее время актрису Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит») но так же роль предлагается оскароносной Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Мой парень псих»)

На мужскую роль будут приглашены не менее популярные звезды Том Круз, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, сыграют ли они все не известно.

Дата премьеры и название не известны, но источники говорят о дате лето 2018 года