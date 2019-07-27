Мастерское воплощение ваших дизайнерских идей!

Зеркала давно применялись при оформлении как жилых, так и общественных помещений. Они являются одними из очень таинственных и удивительнейших интерьерных компонентов.

Правильное размещение зеркал поможет визуально увеличить пространство комнаты, сделать лучше её геометрию, освещенность, создать необычные световые эффекты, добавить в её атмосферу особенный смысл

и настроение. Зеркала на заказ – изделия, сделанные по индивидуальным эскизам, при разрабатывании которых берутся во внимание все характерности определенного помещения, а еще стиль подобранного оформления.

Технологические особенности изготовления зеркал под заказ

Изготовление зеркал – одно из направленностей деятельности компании «Стекло Мастер». Среди стекло-зеркальных полотен, выпускаемых нашим заводом, вы обязательно найдете «необходимый» материал. Богатая палитра цветов зеркал предоставляет полную свободу выбора.

Наиболее распространенными на данное время являются бесцветные, зеркала традиционного стиля. Их делают на основе микроплёнки серебра, на которую в последствии будут нанесены несколько защитных слоёв, предохраняющих основу от влияния повреждений механическим путем и влаги. Мы рекомендуем нашим клиентам только очень качественное влагостойкое листовое зеркало.

При изготовлении цветных полотен зеркала на заказ применяется цветное тонировка, либо же нанесение специализированного цветного отражающего слоя — графитного (серого), бронзового, зеленого, голубого, золотого или других оттенков.

Новейшее высокотехничное оборудование обеспечивает большую точность

и качество резки материала, давая возможность делать безупречный раскрой — изделие приобретает необходимую форму и размер. Кромка изделия (шириной 4 см) обрабатывают способом фацета или полировки. Мы произведём аккуратное высверливание всех важных отверстий для элементов крепежа

и фурнитуры. Все работы изготавливаются с одинаковой аккуратностью,

как во время изготовления очень маленьких зеркальных частей, так и больших зеркал

под заказ.

В последующем, изделия украшаются, приобретая собственную завершенную форму:

на лицевую сторону изделия или с его обратной стороны может быть нанесён глянцевый или матовый рисунок, узор, логотип или девиз компании и др.;

может быть выполнена вставка компонентов цветного стекла в технике спечной витраж;

выбор рамки для зеркала и проведение полного сбора изделия.

Завод «Стекло Мастер»: производство неповторимой продукции

и предложение всех сопутствующих услуг

Если Вам нужно сделать зеркала под заказ в Москве – обратитесь

к менеджерам завода «Стекло Мастер». У нас на производстве для вас сделают продукцию оригинальной формы и оригинального цвета, большие полотна зеркал для интерьерных конструкций, зеркальное панно для гарнитуров мебели, зеркала для установки в нишу или навесным способом.

Чем красиво для заказчика партнерство

с компанией «Стекло Мастер»:

изготовление и реализация зеркал на заказ происходит на одинаково хороших условиях;

при перевозке готовой продукции мы применяем только собственно оснащенный транспорт, что дает возможность уменьшить риск нарушение её целостности. Это очень важно, когда говорится о транспортировке партии больших зеркал под заказ;

мастера профессионалы произведут сборку и монтаж изделия конкретно на объекте заказчика;

Изготовление зеркал под заказ – это, в первую очередь, персональный подход

ко всем клиентам. Квалифицированные сотрудники «Стекло Мастер» смогут помочь вам разобраться

во всех технологических тонкостях процесса изготовления стекло-зеркальной продукции, дадут консультацию по вопросам выбора и совместимости материалов, подскажут лучший способ крепежа изделий.

Зеркала от «Стекло Мастер»: пикантность интерьера, отражающая исключительность

и неповторимость его стиля!