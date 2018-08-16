Как выбирать литературу для детей

Книжка занимает далеко не последнее место в жизни каждого человека: и ребенка, и взрослого. Однако если взрослый человек в состоянии сам подобрать себе книгу по своему вкусу, то детям книги подбирают мама и папа. Как точно подобрать книгу ребенку? На что нужно обращать внимание при подборе? Кстати, если вас интересуют детские книги обращайтесь на сайт akvarel-n.com.ua.

Возраст ребенка

Разумеется, возраст играет важную роль при подборе книги. Годовалый малыш не поймет сказки или рассказы, которые рассчитаны на школьников. Шестилетнему ребенку будет не интересно читать совсем обыкновенные и детские книги.

Итак, очень маленьким понравятся книжки-игрушки из твёрдого картона, мягкого вспененного фоамина или книжки из пластика с непромокаемыми страничками для купания. Такие книжки светлые и надежные. В этом возрасте задача родителей – максимально развить у ребенка тактильное, слуховое, звуковое восприятие. Смело приобретайте музыкальные, разные шуршаще-шумящие книжки, которые можно слушать, подпевать, трогать, гладить, дергать, открывать специализированные окошки и т.д. Для детей подойдут книги с короткими рифмованными стишками или потешками.

В 2-3 года малыш уже начинает понимать и понимать то, что прочтено. Разумеется, детки все только лучше принимают стихи, однако можно читать и короткие обыкновенные сказки.

После 3-х лет детям импонируют сказки, и еще рассказы о животных и природе. При этом картинки все еще немаловажны. Рассказы и сказки могут быть уже больше длинными и непростыми, но не нужно слишком перегружать ребенка. Важно, чтобы картинки иллюстрировали описываемое в книге. Если это, например, «Муха-Цокотуха», значит, и на картинке обязана быть нарисована собственно она.

Ближе к 5-ти годам детки начинают выражать большую любознательность. Потому в данный период можно покупать разные детские энциклопедии. Их достаточно много, благодаря этому легко можно выбрать то, что заинтересует именно вашего ребенка.

С 6-7 лет малыш в большинстве случаев знает, что ему интересно, благодаря этому сумеет выбрать книгу себе сам. Однако помощь родителей все еще необходима. Если вы знаете, что по возрасту книжка не подойдет (к примеру, ее рекомендует к прочтению в среднем школьном возрасте), тогда необходимо подбирать что-то другое

Какие цели преследует родитель?

При подборе книги имеет большое значение и то, для чего приобретает книгу родитель. Ведь можно выбрать книгу для развлечения, а можно с целью научить, развить, получить нужную информацию.

Если цель – позабавить, захватить ребенка, трудностей с подбором книг не появится. Если перед вами задача чему-то обучить, то к подбору книги нужно отнестись серьезнее. Следует подбирать такие обучающие и развивающие книги, которые будут интересны ребенку. Ведь если заинтересованности нет, то и обучение будет малоэффективным. Как понятно, детки дошкольного и младшего школьного возраста с радостью проходят обучение в игре, благодаря этому книжка должна содержать некоторые детали игры.

Книги должны быть разнообразными: не только эстетическими (стихи, сказки, проза), но и познавательными. Многие издательства специализируются на выпуске детских познавательных серий, рассказывающих про устройство разных вещей, явлений, строений, механизмов и т.д. Это удовлетворит тягу к знаниям, и расширит кругозор ребенка.

Детские интересы – важнее всего

Не менее важно при подборе книги и то, чего желает сам малыш. Возможно, мама и папа пытаются научить ребенка чтению или географии, а ребенку это абсолютно не интересно в настоящий момент. Что сделать?

В первую очередь, не настаивать, это может отбить интерес к чтению вообще. Благодаря этому очень важное – обучить ребенка предпочитать книги. А чтобы это сделать необходимо подбирать то, что импонирует чаду. Любит малыш сказки, значит, нужно приобрести сказку, не обращая внимания на то, что ему уже 8 или 9 лет и кажется, что он очень большой для такой книги. Интересуется звездами и планетами? Значит, приобрести такие книги, даже в том случае, если кажется, что малыш через чур мал. Просто необходимо выбрать ее по возрасту.

Однако это не означает, что обучающие книги не приобретайте. Просто нужно подбирать интересную литературу и предлагать ребенку своевременно (когда он свободный, а не отрывать его от игры). Не принуждать читать, а звать вместе заняться чем-то интересным (проанализировать что-нибудь новое в игровой форме при помощи книги).