Eros Ramazzotti — гений или певец по призванию?

Многие знакомы с творчеством итальянского певца Eros Ramazzotti . Свой путь к карьере музыканта он проложил себе сам. Родившись в семье простых трудящихся, Эрос с детства увлекался музыкой. Музыка была его стихией и отдушиной. И сегодня его вклад в индустрию музыки просто огромен: 3 «живых» альбома, 4 сборника лучших песен и 14 студийных альбомов.

1981 — Эрос Рамазотти учавствует в конкурсе «Новые голоса» и пробивается в тройку лидеров. Его замечает барон Ландо Ланни. Он является совладельцем звукозаписывающей студии. Так в жизни Эроса появляется первый контракт.

1982 — выход первого сингла «Ad un amico», но эта композиция остается незамеченной. В этом же году он знакомится с Ренатом Бриоши, который стал его настоящим учителем.

1984 — участие в фестивале «Сан Ремо» с песней Terra Promessa. Этот сингл делает Эроса популярным и узнаваемым. В этом же году выпускается его первый альбом, который находится на верхушке хит парадов долгое время. Eros Ramazzotti становится популярен по всей Европе.

1986-1988 выходит еще три альбома знаменитого певца.

1990 — выходит самый популярный и признанный во всем мире альбом In ogni senso, который приносит Эросу огромную прибыль. В этом же году певец первый в мире итальянец собирает аншлаг в Мьюзик Холл, главной концертной площадки Нью йорка.

1993 — выход альбома «Тutte Storie», который открывает перед Эросом новые двери. Певец заключает контракт с BMG.На пике популярности отправляется в турне по Европе и Латинской Америке, для которой исполняет песни на испанском языке.

1996 — выход в свет альбома Dove cie museca . Этот альбом Эрос продюссировал сам, вплоть до мелких деталей. В этом же году у певца рождается дочь Аврора и он берет тайм аут.

1998 — Эрос отправляется в турне, учавтствует в шоу и создает свой первый дуэт.

Eros Ramazzotti — зовут «королем дуэтов». Он создает замечательные дуэты с такими людьми как Л. Паваротти, Анастэйша и другими и рождаются потрясающие синглы. Певец является испольнителем поп — музыки и дуэт с Шер заставил полюбить Эроса даже тех кто не слушает этот стиль. «Più che puoi». — это песня о любви, жизни и ее смысле. Занимала долгое время первое место мировых чартов.

И даже сейчас Eros Ramazzotti выступает по всему миру и делает студийные записи. Звезду итальянской эстрады вдохновляет пример Роба Стюарта, который и после 70 лет остается «на коне». В 2018 году музыкант закончил большую работу над альбомом «Вита Чине». Альбом стал символом любви и жизни для Эроса. Eros Ramazzotti — является наглядным примером как не надо сдаваться на пути к своей мечте.

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