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Где купить дешевое пиво оптом?

Июл 20, 2020КультураКомментарии к записи Где купить дешевое пиво оптом? отключены

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Для владельцев кафе, пабов и пивных магазинов один из самых актуальных вопросов — где купить оптом качественное и дешевое пиво? Ценовая политика, ассортимент и качество хмельного напитка непосредственно влияют на успех таких заведений, поэтому выбор хорошего поставщика — важная задача.дешевое пиво оптом на розлив

Заказывать пиво можно как непосредственно у производителей, так и у дистрибьюторов. Сотрудничество с пивоварнями и пивзаводами имеет следующие преимущества:

  • низкие цены, которые объясняются отсутствием переплаты посредникам (при условии, что компания не специализируется на производстве премиальных или крафтовых сортов);
  • возможность оперативно получать любую информацию о продукции;
  • заинтересованность небольших пивоварен в каждом оптовом покупателе, возможность индивидуальных скидок, специальных предложений.

При этом производители не всегда работают с мелким оптом, могут быть не заинтересованы в поставках в удаленные населенные пункты. Небольшие пивоварни часто испытывают проблемы с логистикой, не могут обеспечить бесплатную доставку. Дешевое пиво оптом можно купить и у дистрибьютора, для этого нужно выбирать компанию с минимальной наценкой и прозрачными условиями сотрудничества.

Выбирая, где заказать оптом разливное дешевое пиво, необходимо учитывать следующие критерии:

  1. Территориальное расположение компании. Хмельная продукция, особенно непастеризованная, требует строгого соблюдения условий хранения и транспортировки. Каждый лишний час в дороге повышает риск преждевременной порчи партии. Кроме того, расположенные в непосредственной близости от вашего магазина или кафе склады пивзавода — это гарантия оперативных поставок.
  2. Ценовая политика. Купив оптом дешевое пиво вы сможете привлечь клиентов доступной ценой и выделиться среди конкурентов. При этом стоит уточнить у поставщика как часто меняются цены и когда именно вас будут ставить в известность об этом. Подорожание товара по факту, о котором вы узнаете с поставкой — неприятный сюрприз, способный лишить вас прогнозируемой прибыли.
  3. Наличие сертификатов качества, конкретные условия возвратов. Это избавит вас от риска покупки некачественного или просроченного товара. Кроме того, сертификаты может затребовать клиент, чтобы убедиться в качестве напитка.
  4. Ассортимент. Лучше не сотрудничать с несколькими поставщиками, а иметь дело с одним, способным закрыть ваши запросы. Нужно стараться не слишком пересекаться по ассортименту с конкурентами. Также важно периодическое обновление ассортимента, которое позволит порадовать постоянных покупателей новинками.
  5. Предоставление и обслуживание оборудования. Это позволит не только купить дешевые сорта пива оптом, но и сразу начать торговлю, не тратя время на поиски оборудования.

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