Золотая карта — что это такое и как получить

Век новых технологий, позволяет людям ходить без кошельков или сумок. Практически, у каждого имеется карта, которой можно расплатиться в любом магазине, ларьке, транспорте (правда, и тут есть исключения). Сейчас данные своей карточки заносят в телефон и через телефон оплачивают покупки. Это действительно очень удобна функция. Карту можно смело класть в чехол смартфона и идти по делам. Благодаря этим картам людям можно не выходить из дома, а заказать всё через интернет магазин и ждать курьера. Ещё всё больше и больше разрабатывают различных бонусов, кэшбеков при покупках в разных интернет магазинах, да и в обычных тоже, что кстати, очень удобно. В общем, иметь карту это удобно, комфортно, а ещё и бонусы начисляются за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на какие-нибудь нужные вещи.

Золотая карта — это что?

Конечно, у каждого человека имеется зарплатная, дебетовая, кредитная и т.д карты. Но, есть ещё платиновая и золотая. Кстати, платиновая стоит на порядок выше золотой, но не о ней сейчас будет говорить.

Золотая даёт больше привилегий, чем все выше перечисленные. С ней человек может расплачиваться не только в родной стране, но и за рубежом.

Голд — это один из платёжных инструментов, который получает гражданин с доходами намного выше среднего. В общем, солидным людям не престижно иметь какую-то обычную карту.

Золотая карта даёт огромные привилегии в виде скидок или бонусов в некоторых магазинах, бутиках, игровых заведениях.

Кстати, срочные займы на карту — https://cartyrassrochki.ru/zajmy-na-kartu/, можно получить на нее с более выгодными условиями, чем с обычной расчётной. И при обналичивании денежных средств начисляется небольшой процент. Хотя, стоимость обслуживания будет немаленькой, хотя, по сути, эта сумма оправдывает себя.

Как получить золотую карту?

Чтобы получить золотую карту не обязательно быть банкиром или богатым предпринимателем. Оформить кредитные карты с 18 лет без отказа может любой гражданин страны. Привилегированная карта делается так же, как и остальные и банку не нужны никакие документы, подтверждающие доход. Главное — это возможность в обеспечивании данного платёжного инструмента.

Итог

Таким образом, иметь золотую карту — хорошо. Она даёт хорошие привилегии, но всё-таки надо понимать, что такая карта требует приличного обеспечения, которое не сможет сделать обычный сотрудник. Получается, что есть стимул куда стремиться и ради чего работать (если, конечно, очень хочется е иметь).

Источник: https://cartyrassrochki.ru/