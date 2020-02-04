ТОП 4 лучших МФО, куда стоит обратиться за займом на карту

Микрофинансовых компании, работающие через интернет, пользуются огромной популярностью среди российских граждан. Они позволяют получить в долг небольшую сумму. При этом заемщику достаточно соответствовать минимальным требованиям. Кроме этого, микрокредитные организации осуществляют свою деятельность круглые сутки, а для оформления оформления займа не нужно никуда идти. В этой статье мы составили небольшой рейтинг онлайн займов на карту, и сделаем обзор самых лучших МФО России по одобрению, лояльному отношению к клиентам.

Займер

Данная микрокредитная компания осуществляет свою деятельность в течении нескольких лет. Её услугами воспользовалось огромное количество граждан. Особенность данной МФО заключается в том, что она работает полностью в автоматизированной режиме, то есть без участия человека. Поданные анкеты рассматриваются автоматически. Система принимает решение на основании огромного количества параметров. Время рассмотрения занимает несколько секунд.

Получить здесь можно сумму до 30000. Деньги предоставляются на срок до месяца. При этом ставка составляет всего 0,63%.

ЕКапуста

Здесь получить заем можно всего за 10 минут. Для этого достаточно соответствовать минимальным требованиям. МФО предлагает в долг сумму до 30000. При этом средства предоставляются на срок до месяца. Ставка составляет до 1,5%. Для новых клиентов предлагают займы под ноль процентов.

Лайм займ

Микрокредитная компания предлагает клиентам достаточно крупные суммы. Здесь можно получить как краткосрочные, так и долгосрочные займы на карту в течение нескольких минут, практически каждому желающему, достигшему свершеннолетия. Клиенту достаточно заполнить короткую онлайн заявку, отправить её на рассмотрение и дождаться решения. Ответ будет предоставлен уже через пять минут. Как правило, он всегда положительный.

Данный сервис предлагает получить в долг практически каждому сумму до 100000. Средства предоставляются на срок не более, чем на один год. Ставка не превышает 1,5%.

ЕЗаем

Здесь оформить заем можно на весьма выгодных условиях. Сервис осуществляет свою деятельность в течении нескольких лет. Для получения заемных средств достаточно соответствовать минимуму требований. Здесь также необходимо зайти на сайт и заполнить заявку, после чего отправить её на проверку и дождаться решения.

Ответ известен уже через несколько минут. Он практически всегда положительный. Сервис предлагает до 30000. Срок не более месяца. Ставка начинается с нуля процентов.

Источник: https://mfo-lk.ru/