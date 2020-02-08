Преимущества и недостатки быстрых кредитов на карту

Так называемые экспресс-кредиты за 5 минут пользуются огромной популярностью среди населения страны. Деньги предоставляются практически каждому, а для оформления достаточно предоставить только паспорт.

Преимущества

Микрофинансовые организации имеют огромное количество положительных моментов, по этой причине многие предпочитают пользоваться их услугами. Для получения денег клиенту достаточно предоставить один -единственный документ — это паспорт. В связи с этим, клиенту не нужно тратить свое время на сбор огромного пакета документов, в том числе доказывать компании свою платежеспособность. Это дает возможность воспользоваться их услугами безработным гражданам, домохозяйкам, инвалидам.

Получить кредит на карту без проверок возможно всего за несколько минут. Для этого также не нужно тратить свое время на посещение офиса. Зайдите на сайт копании и просто укажите необходимую сумму, срок кредитования и заполните заявку. Весь процесс занимает всего 5 минут.

Более выгодные условия будут при повторном обращении. В связи с высокой конкуренцией между микрофинансовыми компаниями, они вынуждены постоянно придумывать скидки и акции для привлечения клиентов. Постоянные заемщики могут получить повторный займ на более выгодных условиях. Например, может быть предоставлен более высокий кредитный лимит или снижена процентная ставка. Также часто предлагают возможность участвовать в выгодных бонусных программах. Это означает, что при накоплении определенного количества баллов клиент может осуществить оплату части задолженности накопленными бонусами.

Микрозаймы — это отличный вариант, если деньги понадобились до зарплаты. Данные компании занимаются предоставлением небольших сумм. Часто лимит ограничен всего 30000 рублей. Срок кредитования в МФО не более одного месяца.

Минимальные требования к заемщикам

Клиенту достаточно соответствовать минимальным требованиям для получения денег. Этим и объясняется очень высокий процент одобрения заявок. Для получения срочного кредита необходимо иметь только совершеннолетний возраст, постоянный доход, дееспособность, российское гражданство.

Недостатки

Кроме перечисленных преимуществ микрокредитов, можно отметить некоторые недостатки, о которых важно знать перед подачей заявки.

Например, при просрочке займа начисляются довольно высокие штрафы. Это только усугубит ситуацию, ведь вернуть займ будет еще сложнее. Если займ не вернуть в течение длительного времени, МФО подаст в суд на заемщика. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует просто быть полностью уверенным, что заемные средства удастся вернуть компании в положенный срок.

Высокие проценты. Ставки по таким кредитам начислят ежедневно. Их размер достаточно высок — до 1,5%.

Источник: https://kredit-monitor.ru/