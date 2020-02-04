Как оформить микрозайм до 50000 рублей через интернет

Сегодня для получения кредита в банке необходимо соответствовать огромному количеству требований. К тому же необходимо ждать по несколько дней одобрения заявки. Вероятность ее одобрения тоже достаточно низкая, поэтому проще всего оформить микрозайм через интернет и получить его на карту.

Требования

Рассчитывать на получение услуги здесь можно при соответствии довольно простым требованиям. Компании готовы предоставить средства российским гражданам с постоянным проживанием в стране. Кроме этого, воспользоваться услугой можно едва достигнув 18 лет. Доход клиент должен получать каждый месяц. Кредитная история не имеет значения.

Условия

Получить в долг сумму до 50000 можно на срок до 6 мес. Начисляют проценты ежедневно. Размер ставки будет зависть от срока кредитования и КИ клиента. Таким образом, размер составит 0,3 -0,5% в сутки. Являясь постоянным клиентом одной и той же организации, следует обращаться именно туда. В этом случае сервис предложит более низкий процент и более длительный срок.

Процесс оформления

Оформить срочный микрозайм до 50000 рублей можно через интернет. Выбрав для себя наиболее выгодное предложение, следует перейти к заполнению анкеты. Достаточно указать минимальное количество сведений и отправить готовую заявку на проверку. Обрабатывается она не более 5 минут. Если сервис не против предоставить средства, нужно выбрать способ получения денег, указать реквизиты, подписать оферту и получить средства. Заем можно потратить на что угодно, ведь компанию не интересует, на что клиент намерен потратить деньги.

Варианты получения денег

Заемные средства можно получить разными способами. Например, на любую карточку банка, счет, электронный кошелек Янлекс, или Киви.

Преимущества

Среди положительных моментов можно отметить возможность получить средства в любое время. Для этого, совсем не нужно соответствовать огромному количеству требований и иметь положительный кредитный рейтинг. Кроме этого, клиент может получить средства в любое время. Достаточно заполнить короткую анкету, дождаться решения и получить деньги. МФО предлагают участие в выгодных скидках и бонусных программах. Кроме этого для оформления клиенту остаточно представить только паспорт.

Недостатки

Есть и некоторые недостатки. Например, довольно высокие штрафы. В этом случае необходимо быть на 100 процентов уверенным в том, что заем удастся вернуть в положенный срок. При длительном невозврате займа, компания просто напросто, подает иск в суд. В этом случае, портится история клиента и, в дальнейшем получить заем становится практически нереально.

Источник: https://microzaim-online.ru/