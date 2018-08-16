Что такое биткоин

Bitcoin, что же это? Виртуальные деньги Биткоин – это первая криптографическая валюта, электронные средства, которые создал никому не знаменитый программист (или группа программистов) под псевдонимом Сатоcи Накамото. Случилось это в 2009 году. Термин «Биткоин» и специфику (алгоритм работы Биткоина) придумал только он. Если вам интересна тематика биткоина вот вам ссылка.

Не знает никто, откуда данный человек и как его зовут в реальности. Он создал не только программу, но и специализированное приложение – бумажник на вашем ПК, содержащий криптографическую валюту Биткоин.

Криптографическая валюта Биткоин имеет важные функции и свойства обыкновенных денег различных стран:

Средство обмена;

Средство накопления;

Расчетная единица.

Все таки, Биткоин остается криптографической валютой.

Криптографические валюты и Биткоин википедия описывает так: криптографическая валюта — один из видов электронной валюты. Ее эмиссия и учет базируются на различных криптографических методах. А функционирование происходит децентрализовано, в распределенной компьютерной сети.

Стоит хотя бы мельком вспомнить о второй по востребованности криптографической валюте — Лайткоине. Это аналогичная криптографическая валюта, только алгоритм транзакций этой криптографические валюты работает немного быстрее. Биткоин и Лайткоин можно сопоставить с золотом и серебром. В наше время насчитывается уже с десяток более-менее больших криптографических валют.

Давайте также попытаемся разобраться, почему Биткоин — это не материальная пирамида. Криптографическая валюта — это настоящий программный продукт, рост курса которого зависит исключительно от предложения спроса, а не от дальнейших инвесторов.

Как работают криптографические валюты (на примере Bitcoin)

Каждый соучастник сети может выполнять мгновенные операции с криптографической валютой без посредников. Другими словами потребитель передает деньги напрямую продавцу. Не надо идти в банковскую структуру или вносить деньги на Киви-кошелек, вы просто отправляете Биткоины человеку. Монеты в системе — это криптографические (математические) хэш-коды. Любой из них полностью уникален и не может применяться два раза.

Биткоин майнинг что это? Новые Биткоин или каждая другая криптографическая валюта создаются посредством процесса, называемого майнинг.

Сущность добычи Биткоинов сводится к решению некой трудной криптозадачи, которая решается способом полного перебора. Благодаря этому простой компьютер для выполнения таких задач не подойдёт. В большинстве случаев майнеры криптографических валют применяют сверхпроизводительные ПК или мощные серверы.

Но так как сеть Биткоина растет небывалыми темпами, добыча стала технологически тяжелым процессом.

Альтернативные способы получения криптографические валюты Биткоинов:

В качестве выплаты за предоставленные услуги и товары;

Покупка криптографические валюты Биткоин;

Обмен Биткоинов между физическими лицами.