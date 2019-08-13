Чем отличается фотоэпилятор от лазерного эпилятора?

Представительницы прекрасного пола уже на протяжении многих веков ведут борьбу с ростом нежелательной волосяной растительности, бывало, что для этой цели использовались самые болезненные и мало щадящие методы. Но, современная косметология шагнула далеко вперед, и сегодня она предлагает осуществить процедуру удаления лишних волос безболезненно и надолго. Для этого следует приобрести компактный домашний аппарат. В чем же отличие фотоэпилятора от лазерного аппарата, кто из них действеннее?

Практически каждая современная девушка с раннего возраста начинает беспокоиться о появлении нежелательной растительности на теле. Только в редких случаях встречаются люди, которые могут похвастаться мягкой и нежной кожей, которая дарована им природой, без лишних волосков.

Каждый человек не понаслышке знаком с такими методами борьбы с лишними волосами на теле, как: восковая и сахарная депиляция, бритье, электрическая эпиляция и другие. Но, все же, не один из вышеперечисленных методов не долговечен, не говоря уже о безопасности и болезненности процедур. А сколько затрачивается денежных средств на покупку разных принадлежностей, необходимых для проведения данной процедуры.

Также при этих методах возникает такая проблема – вросшие волоски, если не каждая женщина, то многие точно с этим сталкиваются.

По словам врачей-дерматологов, вросшие волоски опасны тем, что могут стать настоящей болезнью, ведь появление одних волосков влечет за собой рост других, после образуется подкожное воспаление.

Совсем другой вариант – портативные фотоэпиляторы и лазерные эпиляторы, приобрести которые можно для использования на дому. Большие габаритные медицинские и салонные устройства для проведения эпиляции давно ушли в прошлое, уступив дорогу современным портативным устройствам. Раньше такая аппаратура использовалась только в медицинских учреждениях или же профессиональных салонных условиях. Для врачей и косметологов требовалось пройти специальное обучение новейшей технологии. С Европы завозились б/у товары в эти самые салоны, а клиенты отдавали приличные суммы за такие процедуры. Сейчас же все по-другому: затративши деньги один раз на приобретение компактного и удобного аппарата, каждая женщина сможет выполнять такие процедуры у себя на дому в любое удобное время. Также к покупке аппарата можно привлечь и подругу, вместе с которой прибор будет использоваться.

Теперь же разберем, в чем отличие фотоэпиляторов от лазерных эпиляторов.

Лазерная технология удаления волос предусматривает использование лазера, имеющего определенную длину волн и оказывающего воздействие на волос и его фолликул. Красящий пигмент, находящийся в волосе и отвечающий за окрас волоса, впитывает лазерные лучи, за счет чего тот и нагревается до высоких температур и разрушается совместно с фолликулом волоса. Спустя некоторое время эти волосы выпадают, и остается гладкая кожа. Регулярное выполнение таких процедур помогает достичь полного удаления волос – после 5-8 сеанса. Чем темнее волос, тем больше процедур придется выполнять, поэтому женщинам с темными волосами придется выполнять 10-15 процедур.

Одни лазерные аппараты могут воздействовать на каждую волосинку отдельно – это бюджетные модели, а те, что подороже, имеют сканирующую функцию, которая помогает аппарату определить на кожном покрове месторасположение волос и оказать на них воздействие. Такие устройства позволяют обработать за сеанс около 60 мм2 кожного покрова.

Если вы усидчивы, да и лишней копейки у вас не имеется, то для домашних процедур можно рекомендовать аппарат RioDezacSalonLaser.

Если желаете выполнять процедуру с комфортом, то можете испытать такие модели: RioDezac X60 и RioDezac LAHS-3000. Они оснащены сканирующей функцией и самонаводящимся лазером.

Все домашние лазерные эпиляторы имеют защиту от лазерного излучения для глаз, и действуют они притом, когда аппарат плотно прижат к коже. Вы будете довольны такой покупкой.

Касательно фотоэпиляторов , то самое большое преимущество их заключается в том, что они позволяют обрабатывать большие площади кожи. Одна вспышка захватывает 6 см2 кожи, а это около 200 волос. По принципу действия фотоэпилятор похож на лазерный аппарат, но в данном случае на волосы действуют световые волны. В ходе процедуры никакой боли не ощущается, мощность вспышки такова, что получить ожог невозможно.

Для работы фотоэпилятора требуется меньше времени, нежели для лазерного аппарата. Но, минус его в том, что после каждых 2-3 сеансов требуется производить замену ламп. Самые популярные модели: HPLight, Rio IPL-8000 и Sensepil. Большая часть пользователей заметили существенные результаты уже по окончанию первых сеансов.

При сравнении фотоэпиляторов и лазерных эпиляторов можно выделить следующие позиции. У лазерного эпилятора имеется большой ресурс, небольшая площадь обработки, он подходит больше для людей, имеющих темные волосы, может работать и на смуглой коже. А фотоэпиляторы за одну световую вспышку обрабатывают широкую область кожи, ресурс у них маленький, и они больше подходят людям, имеющим светлый тип кожи и светлые волосы.

Оба вида эпиляторов можно применять как представительницам слабого пола, так и представителям сильного пола. Его использование абсолютно безболезненно.