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Какой экран у iPhone 11?

Янв 06, 2020ДелопроизводствоКомментарии к записи Какой экран у iPhone 11? отключены

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IPhone 11 — это новая итерация компании Apple, которой однозначно удалось превзойти флагманы предыдущего года (iPhone XS и iPhone XS Max). Значительные улучшения в системе камер, производительности устройства и дизайне сразу сделали гаджет востребованым среди пользователей.

Внешний вид смартфона это то, что позволяет сразу отличить его от предшественников. Смартфон Айфон 11 отличается новым дизайном, выполненным из анодированного алюминия и более прочного стекла, что должно увеличить срок его службы. Он поставляется в новых цветовых решениях, включая традиционный белый и черный, а также фиолетовый, желтый, зеленый и красный. Предлагаем основную информацию о других нововведениях, где вы найдете ответы на свои вопросы, в том числе и какой экран у iPhone 11.

Аудио

Новая аудиосистема поддерживает Dolby Atmos, который может воспроизводить синтезированный пространственный звук с очень объемным звучанием.

Камеры

IPhone продолжают оставаться самыми популярными смартфонами, в том числе благодаря хорошей камере. Поэтому, как и в предыдущие годы, Apple потратила много времени и энергии на разработку системы камер в iPhone 11. iPhone 11 поставляется с двойным модулем камер. Каждая из них имеет разрешение 12 Мп, а одна приобрела сверхширокий объектив. Теперь вы можете делать снимки с широкой камеры, а затем переключаться на сверхширокую камеру, когда вам нужно захватить в кадр больше деталей. Это тажке означает, что вы можете осуществить 2-кратное ручное увеличение без искажений качества.

Smart HDR

Новая функция Smart HDR использует новые датчики камеры для получения более качественных снимков HDR и фотографий в портретном режиме. Последний включает в себя новую функцию, которая позволяет размещать белый фон за черно-белой композицией на переднем плане.

Видео

На iPhone 11 режим видео поддерживает 4K при 60 кадрах в секунду с режимами покадровой съемки, новую функцию кинематографической стабилизации изображения, замедленную съемку и расширенный динамический диапазон.

Фронтальная камера

Фронтальная камера iPhone давно нуждалась в обновлении, и с выходом iPhone 11 компании наконец удалось это реализовать. Теперь у вас будет фронтальная True-depth камера с разрешением 12 Мп, с более широким сенсором. С ее помощью можно снимать видео в качестве 4К, а также пользоваться преимуществами замедленной съемки.

Аккумулятор

Из всего семейства iPhone до этой осени дольше всего работал IPhone Xr: 25 часов в режиме разговора, 15 часов в Интернете, 16 часов в режиме воспроизведения видео и 65 часов в режиме воспроизведения звука. У iPhone 11 есть преимущество, ведь теперь автономная работа смартфона на целый час больше.

Экран

Итак, какой экран у iPhone 11? Хотя на первый взгляд все представители новой линейки выглядят одинаково, у каждого из них разные размеры дисплея, и, как и в прошлом году, это может немного сбивать с толку. Дисплей iPhone 11 больше, чем у iPhone 11 Pro, но при этом качество однозначно лучше у второго, что соизмеримо с более высокой стоимостью. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем, с разрешением 1792 x 828 и плотностью пикселей 326ppi. Коэффициент контрастности составляет 140 к 1, а максимальная яркость 625 нит. Дисплей также поддерживает True Tone для настройки баланса белого в соответствии с окружающим освещением и широкую цветовую поддержку для реалистичной передачи оттенков.

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