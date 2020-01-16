Что нужно знать заемщику, чтобы не испортить собственную кредитную историю

Кредитная история является одним из наиболее важных факторов, влияющих на предоставление онлайн-займа, банковского займа или другого финансового обязательства.

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Чтобы взять credit4me кредит Webmoney стоит внимательно относиться к своей истории. Недавно СМИ сообщили об истории жителя, который опоздал на 2 дня и погасил долг. Банк взимал 25 грубых процентов за просрочку платежа, о которых он не сообщил. Клиент, в соответствии с положениями договора, обязался оплачивать следующие платежи по займу не позднее 13-го числа каждого месяца. Случайно один такой платеж выпал в субботу 13 июня. Заемщик осуществил перевод в пятницу, но взнос не поступил на банковский счет к понедельнику — на два дня позже.

Через 2 месяца, не зная о процентах, начисленных банком, гражданин обратился за деньгами в другой банк. Учреждение инициировало стандартную процедуру проверки в БИК. Наконец, банк заявил, что клиент потерял доверие и ему было отказано в финансовой поддержке.

В ходе проверки, которая могла привести к потере доверия, выяснилось, что банк взимал с него 25 крупных штрафов за просрочку платежа. Хотя эта ситуация не должна влиять на потерю доверия, она может его серьезно ослабить. Помните, что история получения займов является одним из наиболее важных факторов, которые банк учитывает при оценке способности оплаты. Кроме того, важны тип занятости, уровень заработка и количество иждивенцев.

Также чтобы не испортить займовую историю, важно регулярно ее проверять в BIK, потому что не все банки сообщают о долге. Если вы просрочили платеж, банк имеет право взимать штрафные проценты за просрочку. Зачастую банк, исходя из положений договора, применяет более жесткие меры: он может изменить правила, повысить процентную ставку по займу, а в некоторых случаях — потребовать выплату полной суммы долга в течение указанного (короткого) времени.

Платежеспособность окупается

Даже небольшая задержка с выполнением обязательств по выплате может вызвать много проблем, от которых потом сложно будет выйти. После того, как вы испортите историю займов, то в будущем можете упустить шанс успешного получения , ведь банк тщательно проверяет информацию о долгах своих заемщиков в БИК. Поэтому, если вы подаете заявление на получение денег, следует тщательно подумать о своих реальных возможностях и подумать, сможете ли вы своевременно погасить долги.

Примечание: ухудшение способности выплат лишает возможности совершать покупки в рассрочку или затрудняет получение так называемых быстрыезаймы. При этом на рынке уже есть компании из-за пределов банковского сектора, которые предлагают относительно выгодные займы до зарплаты в режиме онлайн, но только после проверки клиентов в BIK. Таким образом, они защищают себя от оказания финансовой поддержки неплатежеспособным заемщикам и сами становятся ценным источником информации для банковской системы.