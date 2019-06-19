преимущество международных авиаперевозок

В настоящее время доставка самолетом пользуется большим спросом: для людей, знающих цену каждой минуте, это только один способ доставки товара, груза или посылки буквально «сегодня на завтра». Кстати, если вас интересуют международные авиаперевозки грузов, переходите на сайт petro-broker.ru.

Про то, как работает «воздушная почта», отлично знают клиенты компании, которая гарантирует неимоверно сжатые периоды исполнения заказа. Так, к примеру, посылка в страны Европы будет доставлена за 1-2 рабочих дня, в КНР и Соединённых Штатов – не больше 4. Аналогичные сроки установлены и на импорт. Фантастика!

Авиаперевозки пользуются популярностью как среди частных клиентов, так и организаций. Главная клиентура обслуживания: бизнесмены, представители малого бизнеса, а еще клиенты заграничных онлайн-магазинов. С появлением онлайн-шопинга доставка товаров по небу стала неимоверно востребованной – на этом выстроена работа многих отечественных бутиков, работающих на основе посредников.

Нередко у заказчика есть на рассмотрении несколько вариантов грузоперевозки или бандероли: по морю, автомобильным и транспортом по железной дороге, однако он осознанно подбирает довольно дорогой авиа-вариант, почему?

Список положительных качеств авиаперевозок очень широкий, что дает возможность закрывать глаза на материальные «надбавки» за скорость и комфорт.

Быстро, безопасно, надежно: чем выгодна экспресс-доставка

Важное преимущество организованных авиаперевозок – перевозка по максимуму минимальные периоды времени, что важно для транспортировки скоропортящихся товаров, ценных грузов, документов, корреспонденции и т.д.

Авиапочта – это уменьшение любых расстояний! Ожидание доставки обновки, купленной в одном из онлайн-магазинов Америки, сродни мучению, и перевозка по морю занимает до месяца, а самолетом – три дня.

Доставка воздушным транспортом – это высокая гарантия сохранности груза. Это не является секретом, что условия хранения в аэропортах – на более большом уровне, чем морских портах и станциях железной дороги. Этот вид перевозки важен, в первую очередь, для хрупких, ценных вещей, к примеру, предметов искусства, которые не терпят сырости и холода.

Безопасность и сервис авиадоставки также на высоте: согласно данным статистики аварийность автомобильного и ЖД транспорта в десятки раз превосходит технические форс-мажоры с самолетами. Сведено до минимума повреждение товара конкретно при перелете. Процент хищений близок до нуля, благодаря применению в аэропортах на погрузке и разгрузке новых систем мониторинга. Кол-во претензий от заказчиков, применяющих авиаперевозки, также небольшое.

Доставка самолетом – это только два таможенных контроля: при погрузке (перед вылетом) и разгрузке (по прилету), в то время как остальные виды транспортировки предполагают контроль на пересечении каждой границы.

Недостаток – в ноль: стоимость авиаперевозки можно уменьшить!

Большой уровень организации доставки самолетом – бесспорное преимущество авиаперевозок. Однако есть ли пути снижения расценок на услуги? Есть!

Уменьшить финансовые затраты на перевозку товара самолетом можно за счёт:

оптимизации сортировки, правильной упаковки отправляемого товара (при надобности, закажите услугу переупаковки);

консолидации (перевозки сборных грузов);

выбора компании, дающей самые выгодные коммерческие условия на доставку без снижения качества услуги.

К примеру, компания (бесспорный лидер в секторе международных перевозок Украины) работает с почтовыми топ-службами во всем мире. Результатом многолетнего партнерства стали внушительные скидки на доставку (до 50%). Воспользоваться этим бонусом могут все подряд клиенты компании.