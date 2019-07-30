Подготовка квартиры к сдаче в наём. Советы.

Сейчас можно заработать где угодно и сколько угодно, основное, чтобы данные способы были вполне легальны. Одним из подобных способов получения дополнительного источника заработка можно назвать сдачу жилой недвижимости в кратковременную или долговременную аренду.

Завершальный вариант является более выгодным, так как при больших ценах арендуемого жилья (имеется в виду стоимость одних суток проживания), оно очень часто простаивает и не приносит прибыли. Если подвернулись возможные наниматели, желающие снять жилая площадь на продолжительный период и готовые оплачивать хорошие деньги, стоит соглашаться. Но если например вы на самом деле желаете сдать в аренду недвижимость в Одинцовском районе на хороших условиях, прежде чем предлагать её в аренду, нужно ознакомится с рядом полезных советов.



Полезная информация для собственников сдающих в аренду

Любая жилая площадь, сдаваемая в аренду, должна оставаться уютной, удобной и иметь аккуратный чистый вид. Необходимо понимать, что квартиранты, пускай даже за не излишне высокую выплату за аренду, хотят заселиться в жилую площадь опрятную, с чистой помещением ванны, без лишнего хлама. Из-за этой причины рекомендуется обновить помещение: сделать ремонт «эконом-класса», при надобности заметить сантехнику. Наниматели должны четко видеть и представлять, за что им предстоит оплачивать деньги.

В квартирах для посуточной сдачи должна быть обязательно мебель и самый маленький набор приборов которые используются в домашних условиях. Прекрасный вариант, если вы предусматривайте чистейшие полотенца и принадлежности для постели, а еще нужную посуду. Чем лучше оборудована и оснащена квартира, тем выше можно запросить арендую плату. Чтобы жильцы остались довольны и в перспективе порекомендовали Ваше жильё ещё кому-то, их необходимо обеспечить максимумом потенциальных удобств и благ.

Прежде чем оставлять заявку в риелторском агентстве, следует составить полную опись всех вещей, присутствующих в комнате или жилой площади, с указыванием количества, модели, марки и стоимости мебели и техники для дома.

При визите возможных нанимателей только не следует приукрашать реальное состояние и обстановку жилплощади. Следует рассказать все, как есть на самом деле, ведь обман может быстро раскрыться при первом же осмотре. Если такое случится, вероятнее всего, с Вами не пожелают иметь дел. Следует чётко отвечать на вопросы. Цена аренды необходимо рассчитать заблаговременно, но она обязана быть настоящей и обоюдно рентабельной. Нельзя говорить типа «торг уместен» или «сколько предложите».



У определенных появляются затруднения при оценке жилья. В этом случае лучше обратиться к помощи мастеров профессионалов риелторского агентства — тут Вас дадут консультацию по вопросам арендной стоимости и перспективах аренды Вашей жилплощади.

Чтобы не допустить проблем с оплатой не рекомендуется заниматься сдачей жилой недвижимости своими силами, кроме тех случаев, когда вы намерены сдать недвижимость хорошим знакомым или близким людям. Однако в основном, эта категория нанимателей считается самыми злостными неплательщиками.

Не пытайтесь сэкономить на услугах профессиональных риелторских агентств и на грамотном оформлении договора найма. В агентстве правильно пропишут потенциальные конфликтные ситуации и споры, что существенно сбережет нервы и силы, нужные для выяснения недоразумений.

Собственник сдающий в аренду должен быть готовым к частым просмотрам жилья и звонкам по самым разнообразным вопросам. Звонки и визиты значительно уменьшаются, если сдачей жилой недвижимости будет заниматься агентство. В таком случае, приходить смотреть жильё будут лишь те, кто на самом деле заинтересован у вас в квартире и согласен с выплатой за аренду.

Сейчас, сдача недвижимости в аренду считается рентабельным бизнесом. И если Ваше жилое помещение или квартира уютная и будет в обычном состоянии, сдать через агентство её не требует большого труда.